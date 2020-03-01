Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 1 марта, когда растущая Луна находится под покровительством знака Тельца день буквально пронизан веселой, бодрящей энергией, которая окажет влияние на поведение людей. День необходимо провести активно в компании друзей или родственников. Обмен энергетикой приведет к налаживанию внутренних связей.

♈ Овен

Жизнь — это сочетание магии и повседневной рутины. Если вы считаете, что в последнее время вас захлестнуло уныние и тоска, то приготовьтесь встречать грядущие чудеса. Тем временем Вселенная напоминает, что события, изменяющие жизнь к лучшему, редко случаются с людьми, которые сидят на месте, сложив руки. Поэтому встаньте, разомнитесь и направьтесь навстречу счастливому будущему.

Космический совет: прекратите бездействовать, как говорится, дорогу осилит идущий.

♉ Телец

Ваша любовь может быть вселенских масштабов, но иногда приходится играть по правилам, которые придуманы не нами. Мы вынуждены скрывать правду из-за страха быть отвергнутыми или для того, чтобы не разрушать отношения других людей. Но звезды напоминают, несмотря на то, что нам приходится лгать окружающим, себе не соврешь. Будьте честны с самими собой. Признайте существование чувств и отпустите их. Знайте, в ближайшее время вы встретите человека, который ответит вам взаимностью.

Космический совет: пришло время быть честными с самими собой.

♊ Близнецы

Погрузитесь глубоко в вихрь внутри себя, где больше ничего не существует. Не забудьте оставить свои заботы за дверью. Сегодня вам необходимо следовать желаниям своего сердца и делать то, что заставляет вас чувствовать себя взращенным на уровне ума, тела и души. Подумайте о простом уходе за собой, например, о купании в теплой воде, сеансе ароматерапии или длительной прогулке в парке. Что касается эмоционального освобождения, которого вы так жаждете, поверьте, что ведение дневника сохранит место для вашего катарсиса.

Космический совет: потратьте немного времени на моральную и эмоциональную заправку.

♋ Рак

Проблема в том, что мы иногда спешим перемотать фильм вперед. Чтобы добраться до определенного пункта, который, как мы верим, сделает нас счастливыми. Но что, если настоящее находится там, где магия? Раки, позвольте событиям развиваться в своем темпе. Помните, что в любой момент у вас есть два варианта — вибрировать на более высоком уровне или позволить страху саботировать игру. Знайте, что ваши молитвы были услышаны и что они проявятся в вашей физической реальности в соответствии с вселенским планом.

Космический совет: насладитесь настоящим волшебством в каждом моменте жизни.

♌ Лев

Вы больше не тот, кем были раньше, но вы не превратились в бабочку. Думайте об этом как о процессе инкубации, который готовит вас к вашему главному моменту шоу под названием жизнь. Есть вещи, которые будут отняты у вас в этом путешествии. Трудности, с которыми вам придется столкнуться, закалят вас и сделают сильнее. Знайте, все, что происходит — это ни хорошо, ни плохо. Осознание, что все вокруг — это естественное развитие жизни, поможет вам обрести гармонию.

Космический совет: осознайте свою силу в преодолении жизненных препятствий.

♍ Дева

Люди в нашей жизни не обязаны постоянно доставлять нам удовольствие или жить в соответствии с нашими правилами. Научиться управлять своими ожиданиями — это ключ к успеху, Девы. Чаще всего причиной нашего беспокойства становится наш собственный разум. Помните об этом каждый раз, когда вы вибрируете с частотой беспокойства и тревоги. Вы уже отправили свое намерение в мультивселенную? Теперь сдавайтесь. Поверьте, что-то, что должно быть вашим, найдет свой путь к вам.

Космический совет: верьте в то, что лучшие вещи случатся с вами без вашего участия.

♎ Весы

Путешествие — это то, что сначала лишает вас дара речи, а затем превращает в рассказчика. Пришло время для того, чтобы начать игру с жаждой странствий и открытий для себя новых впечатлений. Вы можете иметь или не иметь возможности взять спонтанный отпуск, и это нормально. Однако вы способны спланировать поездку заранее. Обратитесь к друзьям за помощью и вместе организуйте незабываемый тур.

Космический совет: начните паковать чемоданы и отправляйтесь в путешествие.

♏ Скорпион

Вселенная настроена стать вашим личным джинном, Скорпионы. Так что включите свою фантазию и определитесь с тем, чего вы действительно желаете. Как вы относитесь к билету в один конец в Токио или к полному обновлению гардероба? Новый этап вашей жизни вот-вот начнется, и он требует, чтобы вы порвали с неуверенностью в себе, когда вы начинаете действовать в соответствии со своей высшей целью. Помните, вы одарены способностью превращать мысли в вещи. Используйте эту силу, чтобы создать реальность, которая очень похожа на ваши мечты.

Космический совет: пусть ваша вера будет сильной, а желанию исполняются.

♐ Стрелец

Если вы годами критиковали себя, и это не сработало, то попробуйте похвалить себя и посмотрите, что из этого получится. Стрельцы, сострадание начинается с того, чтобы быть добрым ко всем нежелательным вещи в нас самих. Вещи, за которые вас опозорили или отвергли. Вещи, которые вы начали воспринимать как недостатки. Но внутри вас происходит глубокая внутренняя трансформация, которая заставляет вас вносить энергию любви и принятия в свое повествование. Пусть это будет началом новой главы вашей жизни.

Космический совет: с приходом весны, измените свою жизнь.

♑ Козерог

Дипломатия — это искусство позволять кому-то другому идти своим путем. Посмотрите, как и где вам нужно напрячь свои дипломатические мышцы. Поверьте, что у вас есть мудрость, необходимая для разрешения сложившейся ситуации. Таким образом, вы сможете обнаружить, что являетесь мудрым адвокатом и медиатором. Могут ли ваши истории пробудить в других их силы и потенциал? Не стесняйтесь поделиться личным опытом, Козероги.

Космический совет: используйте дипломатию, чтобы решить проблемы.

♒ Водолей

Чтобы найти баланс и гармонию на нынешнем этапе жизни, вам необходимо воссоединиться с матушкой-природой, говорят звезды. Отправляйтесь в парк или проведите время, поливая растения на подоконнике. Это простое упражнение заземлит вас и вернет вас к себе. Не помешает также провести вот какой ритуал: соберитесь с друзьями или родственниками, и поделитесь с ними тем, что лежит у вас на душе. Не забудьте захватить с собой блины!

Космический совет: воссоединитесь с матерью-природой.

♊ Рыбы

Когда вы занимаетесь спортом, организм вырабатывает эндорфины. Эффект, который они оказывают на нас, похож на морфин. Другими словами, они уменьшают боль и снижают уровень стресса. Учитывая прошедшую неделю, вам это нужно больше всего на свете. Так что занимайтесь спортом и отправляйтесь в свой любимый парк. Сочетание свежего воздуха и солнечного света обещает принести пользу как телу, так и душе.

Космический совет: займитесь физическими упражнениями и избавьтесь от стресса.

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