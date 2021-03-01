Ярилин день: что можно и категорически нельзя делать 1 марта
1 марта традиционно являлся особенным днем для нашей страны.
Фото, видео: РИА Новости / Игорь Подгорный
Издревле день 1 марта на Руси имел особое значение. В этот день отмечался народный праздник в честь древнего славянского бога весны и плодородия Ярилы.
День прихода весны празднуют во многих странах: в России, Белоруссии, Болгарии, Румынии и Молдавии, где этот день называется Мэрцишор.
Традиционно этот день сопровождается народными гуляниями, спортивными состязаниями, ярмарками, представлениями, ведь до начала сельскохозяйственной поры — совсем мало времени, и будет уже не до развлечений.
Как и любой другой древнерусский праздник, Ярилин день овеян множеством обрядов и поверий.
Например, если в ночь на 1 марта выпал снег, то жители сельской местности непременно должны отправить своих детей расчищать тропинки к колодцу, соседям или реке. Согласно поверью, такой обряд сделает подрастающее поколение здоровым, счастливым и благополучным.
Этот день был особенным и для беременных женщин. Если в ночь на 1 марта небо ясное, то будущей матери нужно обязательно наблюдать восход — это поможет ей выносить и родить здорового малыша.
В этом им раньше помогали также бабки-повитухи со своим обрядом. Они заносили в дом немного снега, а когда он таял, то беременные умывались этой водой. Согласно примете, талая вода из весеннего снега придавала им чистоту и особую силу.
Кроме того, на Ярилин день грехом считалось работать, заниматься рукоделием, ссориться и сквернословить.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что изменится в России с 1 марта 2020 года.
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