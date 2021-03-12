Как лучше провести Прощеное воскресенье, чтобы уберечься от несчастий

Пятый канал
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Этот день предваряет 48-дневный Великий пост. В 2021 году Прощеное воскресенье выпало на 14 марта.

Как лучше провести Прощеное воскресенье, чтобы уберечься от несчастий

Фото: www.globallookpress.com © Rudolf

Прощеное воскресенье занимает особенное место в церковном православном календаре. В этот день верующим нужно простить своих обидчиков, и с чистой душой и мыслями войти в период Великого поста.

В 2021 году Прощеное воскресенье придется на последний день Масленичной недели — 14 марта, когда все православные могут исполнить богоугодное дело, попросив у близких прощения, и, главное, отпустить все свои обиды.

С давних пор говорили, что этот праздник приобрел свое значение исходя из традиции древнегреческих монахов истязать свое тело и дух в трудных природных условиях. Поскольку из отшельничества возвращались не все, то возникла необходимость перед уходом каяться, и просить прощения у своих собратьев-христиан.

В дальнейшем этот обычай вошел в церковный календарь для того, чтобы напоминать православным о том, насколько важным является прощение.

Причем первыми это должны делать старшие: родители — у детей, учителя — у учеников, руководители — у подчиненных. Кроме того, стоит в этот день посетить кладбище, и попросить прощения у покойных родственников.

К слову, как говорят священники, просить прощения в этот день нужно, не подготавливая заранее фразы. Также не нужно думать о том, будут ли приняты извинения или нет. Известно также, что отвечать стоит фразой «Бог тебя простит, и я прощаю».

В Прощеное воскресенье не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом — лучше отдохнуть, побаловать себя разнообразными лакомствами, поскольку уже в понедельник, 15 марта, начнется 48-дневный Великий пост.

Особенно в Прощеное воскресенье нежелательно ругаться бранными словами и обманывать, а лучше сходить в храм и затем собраться всей семьей за праздничным столом.

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