Как лучше провести Прощеное воскресенье, чтобы уберечься от несчастий

Прощеное воскресенье занимает особенное место в церковном православном календаре. В этот день верующим нужно простить своих обидчиков, и с чистой душой и мыслями войти в период Великого поста.

В 2020 году Прощеное воскресенье придется на последний день Масленичной недели и первый день весны — 1 марта, когда все православные могут исполнить богоугодное дело, попросив у близких прощения, и, главное, отпустить все свои обиды.

С давних пор говорили, что этот праздник приобрел свое значение исходя из традиции древнегреческих монахов истязать свое тело и дух в трудных природных условиях. Поскольку из отшельничества возвращались не все, то возникла необходимость перед уходом каяться, и просить прощения у своих собратьев-христиан.

В дальнейшем этот обычай вошел в церковный календарь для того, чтобы напоминать православным о том, насколько важным является прощение.

Причем первыми это должны делать старшие: родители — у детей, учителя — у учеников, руководители — у подчиненных. Кроме того, стоит в этот день посетить кладбище, и попросить прощения у покойных родственников.

К слову, как говорят священники, просить прощения в этот день нужно, не подготавливая заранее фразы. Также не нужно думать о том, будут ли приняты извинения или нет. Известно также, что отвечать стоит фразой «Бог тебя простит, и я прощаю».

В Прощеное воскресенье не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом — лучше отдохнуть, побаловать себя разнообразными лакомствами, поскольку уже в понедельник, 2 марта, начнется 48-дневный Великий пост, который завершится лишь в субботу, 18 апреля.

Особенно в Прощеное воскресенье нежелательно ругаться бранными словами и обманывать, а лучше сходить в храм и затем собраться всей семьей за праздничным столом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал приметы и предостережения, которые актуальны для первого дня весны.