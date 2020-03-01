Австралийские ученые рассказали, какие болезни лечит любовь
Специфические гормоны, вырабатывающиеся в организме влюбленного человека, влияют на его психическое и физическое состояние.
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Ученые из сиднейского университета в ходе эксперимента сделали любопытное открытие. Оказывается, во время общения с людьми, к которым мы испытываем симпатию или нежную привязанность, наш организм выделяет окситоцин. Этот гормон отвечает за социальные связи на инстинктивном уровне и играет ключевую в возникновении влечения между мужчиной и женщиной, проявлении материнского чувства к ребенку, а также помогает лучше адаптироваться в обществе.
Как пишет интернет-портал МедикФорум, показали исследования, повышенный уровень окситоцина помогает избавиться от тяги к курению и алкоголю, защищает от стрессов. У людей с нехваткой этого гормона, напротив, возникают психологические проблемы: они становятся раздражительными, подвержены перепадам настроения и склонны к злоупотреблению спиртным. Кроме того низкий уровень окситоцина вызывает проблемы с лишним весом.
В организме окрыленного чувством человека вырабатываются также гормоны удовольствия — эндорфины. Они способны помочь справиться с простудой и даже с простатитом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские исследователи научно доказали взаимосвязь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах.
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