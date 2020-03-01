Австралийские ученые рассказали, какие болезни лечит любовь

Ученые из сиднейского университета в ходе эксперимента сделали любопытное открытие. Оказывается, во время общения с людьми, к которым мы испытываем симпатию или нежную привязанность, наш организм выделяет окситоцин. Этот гормон отвечает за социальные связи на инстинктивном уровне и играет ключевую в возникновении влечения между мужчиной и женщиной, проявлении материнского чувства к ребенку, а также помогает лучше адаптироваться в обществе.



Как пишет интернет-портал МедикФорум, показали исследования, повышенный уровень окситоцина помогает избавиться от тяги к курению и алкоголю, защищает от стрессов. У людей с нехваткой этого гормона, напротив, возникают психологические проблемы: они становятся раздражительными, подвержены перепадам настроения и склонны к злоупотреблению спиртным. Кроме того низкий уровень окситоцина вызывает проблемы с лишним весом.



В организме окрыленного чувством человека вырабатываются также гормоны удовольствия — эндорфины. Они способны помочь справиться с простудой и даже с простатитом.

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