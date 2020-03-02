«Это полезно»: диету резко похудевшей Бабкиной одобрили в Институте питания

В Институте питания РАН одобрили диету Надежды Бабкиной, о которой она заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Звезда призналась, что за три месяца ей удалось похудеть на 22 килограмма.

Такой эффективный способ избавления от лишних калорий Бабкиной подсказала актриса Нонна Гришаева, с которой она играет в одном спектакле. Диета заключается в том, что в течение восьми часов днем можно есть все, что хочется, и сколько хочется, а следующие 16 часов есть категорически нельзя. Однако можно пить воду или чай без сахара.

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян отметила, что такой режим приема пищи правильный и очень полезный, пишет «Говорит Москва».

«Это классический вариант питания, который она использовала. Это полезно, наукой одобрено. Мы это используем очень широко, рекомендуем для всех людей, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать. Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу. Это физиология. Это очень полезно, можно это применять, но без фанатизма», — сказала эксперт.

При этом Григорьян добавила, что такая диета не подойдет тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Бабкина призналась, что живет в своей квартире без Евгения Гора.