Специфическая музыка способна успокаивать кошек. К такому выводу пришли исследователи Школы ветеринарной медицины Университета штата Луизиана, передает издание Sci News.

Применение специальной музыки набирает популярность в медицине. Прежде ученые доказали, что с ее помощью можно добиться улучшения двигательной и когнитивной функции у пациентов с инсультом. Сегодня преимущества использования музыки в лечебных целях исследуются на животных, в частности, на кошках. Как отмечается, использование особых — «кошачьих» мелодий в ветеринарии, как минимум, расслабляет питомцев во время медосмотров.

Для исследования влияния музыкальных звуков на кошек специалисты проследили за реакцией 20 подопытных животных во время посещения ветклиники. В течение 20 минут им ставили классическую, современную музыку и треки композитора Дэвида Тиэ, специально сочиненные для кошек. Они содержат мурлыканье и другие звуки на частотах в кошачьем диапазоне — на две октавы выше, чем вокальный диапазон человека.

При звучании специальной музыки питомцы были менее подвержены стрессу от встречи с ветеринаром по сравнению с остальными. В более расслабленное состояние братьев наших меньших повергает и классика по сравнению с поп-музыкой и хеви-металом.

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