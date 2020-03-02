Гитариста Григория Лепса «развели» в сети на 30 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел еще 27 февраля.

40-летний музыкант рассказал стражам порядка, что в социальной сети «ВКонтакте» познакомился с девушкой. Собеседники решили продолжить общение в интимном ключе, но уже посредством видеоформата на специализированном сайте.

После беседы гитарист получил сообщение, в котором его знакомая потребовала перевести на банковскую карту 30 тысяч рублей за якобы нераспространение пикантной видеозаписи среди его окружения. Музыкант, недолго думая, выполнил условия «виртуальной подруги», после чего, обратился в полицию.