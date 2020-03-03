🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 3 марта, Луна находится в растущей фазе. Все знаки зодиака в этот период времени почувствуют значительный приток энергии и жизненных сил. В деловой сфере — крайне благоприятный период для заключения важных сделок или решения сложных задач.

♈ Овен

Овны, не все любят тех, кто не похож на других. Итак, реальный вопрос: кем бы вы были, если бы вам не приходилось придерживаться норм? Попробуйте понять свою истинную натуру. Вы слишком строги к себе. Не принимайте скоропалительных решений.

Космический совет: раскройте свою истинную суть.

♉ Телец

Телец, не бойтесь поделиться своими самыми сокровенными мыслями с близким человеком. Вам нужно освободиться от того, что не дает вам покоя и сна. Скорее всего вы услышите то, в чем сами не решались себе признаться.

Космический совет: откройтесь близкому человеку.

♊ Близнецы

Секретный соус для вашего успеха? Объединение предпринимательских навыков с творческим гением. Не забудьте извлечь выгоду из своих чудесных идей. Некоторые из вас могут почувствовать желание писать стихи или картины. Не сдерживайте свои позывы.

Космический совет: любите и творите.

♋ Рак

Рак, вам необходимо совершить поступок, который скорее всего изменит вашу жизнь. Не бойтесь этих перемен, ведь «все, что ни делается, к лучшему». Для того, чтобы оказаться на новом уровне, вам необходимо отказаться от некоторых старых привычек и шаблонов, мешающих вам развиваться.

Космический совет: время действовать.

♌ Лев

Лев, ищите новые возможности, а точнее то, что вас по-настоящему заводит. Хороший вопрос, который нужно задать себе перед тем, как сделать: «Я говорю „да“, потому что это соответствует моей душе или потому что я чувствую, что не могу добиться большего?» Вы заслуживаете лучшего.

Космический совет: поймите, чего действительно хотите.

♍ Дева

Дева, не ищите мнимого спасателя вокруг, вы сами в состоянии позаботиться о себе. Работайте со своими внутренними переживаниями, не позволяйте им завладеть вашим разумом и диктовать ошибочные решения. Восстановите баланс сил.

Космический совет: учитесь постоять за себя.

♎ Весы

Садись уже на этот реактивный самолет, Весы! Уделите немного времени планированию отпуска своей мечты. Вам нравится импровизировать? Что же это тоже неплохо! А еще можно обратиться в туристическое агентство, где вам подберут путевку по вашему желанию. Но сейчас лучше отказаться от посещения некоторых стран Азии.

Космический совет: время планировать отпуск.

♏ Скорпион

Скорпион, «спешка нужна лишь при ловле блох». Сейчас вы заняты очень важным делом, старайтесь не обращать внимания на тех, кто говорит, что пора переходить к следующему этапу. Всему свое время.

Космический совет: наслаждайтесь моментом.

♐ Стрелец

Стрелец, может ли ваша потребность в микроуправлении быть причиной того, что вы перегружены работой? Обращайтесь за поддержкой к единомышленникам. Не бойтесь делегировать полномочия, одному вам точно не справиться. Потратить некоторое время на создание команды — это шаг в правильном направлении.

Космический совет: учитесь делегировать полномочия.

♑ Козерог

Козерог, будьте благодарны Вселенной за то, что имеете. Да, бывают разные периоды в жизни. Не всегда все складывается так, как мы хотим. Но главное — это не вешать нос и всегда верить в лучшее. Это именно то, что вам сейчас необходимо.

Космический совет: за черной полосой придет белая.

♒ Водолей

Водолей, думайте о 2020 как о годе серьезных изменений — время осуществления ваших самых смелых мечтаний. Но изменения не происходят в одночасье, не так ли? Требуется приверженность целям и последовательность усилий. Для этого нужно сделать определенные шаги.

Космический совет: перемен требуют ваши сердца.

♊ Рыбы

Рыбы, отличное время для семьи. Если ваши родные находятся далеко от вас, не поленитесь, позвоните им или сделайте неожиданный сюрприз своим приездом. Вашей душе необходима теплота, которую вы сможете получить только от любящих людей.

Космический совет: проведите время с семьей.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта.