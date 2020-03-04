🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 4 марта, Луна находится в растущей фазе. Для всех знаков зодиака этот период благоприятен для решения сложных задач и застарелых проблем. Не стоит пасовать перед трудностями, все разрешится наилучшим образом. Также это отличное время для переезда или смены работы.

♈ Овен

Вы на шаг ближе к пониманию того, что только любовь — это единственное, что имеет значение. Пусть эта мысль станет решающей в ваших отношениях. Семья также займет центральное место в вашей жизни на этой неделе.

Космический совет: время с семьей — идеально.

♉ Телец

Общество всегда будет навязывать вам свои правила и нормы. Независимо от того, хотите ли вы придерживаться их, это выбор. Это шанс обрести свободу, Телец. Помните, вы не обязаны быть кем-то, кроме себя. Некоторые из вас могут столкнуться с проблемами, связанными с общением. Перестаньте играть роль, которая вам не подходит.

Космический совет: обретите свободу.

♊ Близнецы

Кто сказал, что вы должны делать выбор, Близнецы? Карты призывают вас найти баланс между работой и личной жизнью. Старайтесь грамотно расставить приоритеты. Возможно вы сможете найти альтернативный источник дохода, который вас удовлетворит.

Космический совет: найдите баланс между работой и личной жизнью.

♋ Рак

Рак, остановитесь. Спешка мешает вам сосредоточиться на главном, том что действительно сейчас важно. Поделитесь своими мечтами с близким человеком, это поможет вам стать с ним еще ближе. Также звезды советуют вам проявлять некоторую осторожность.

Космический совет: сосредоточьтесь на главном.

♌ Лев

У вас может и не быть дорожной карты на данный момент, но есть ощущение, куда вы идете. Доверяйте своему инстинкту. Продолжайте делать шаги в правильном направлении. Некоторые из вас могут поставить под сомнение свои способности. Не тратьте время, сравнивая себя с другими или беспокоясь о вершинах, которых вы еще не достигли.

Космический совет: доверяйте своему инстинкту.

♍ Дева

Дева, старайтесь не привязываться к материальному. Вы слишком много внимания уделяете вещам, которые, как говорится, в могилу точно не возьмете. Однако, если дела с финансами совсем плохи, пора задуматься о смене профессии.

Космический совет: не привязывайтесь к вещам.

♎ Весы

Весы, не бегите вперед паровоза. Постарайтесь насладиться каждым моментом своей жизни. Вам необходимо понять, чего вы желаете на самом деле. Доверьтесь своим инстинктам.

Космический совет: доверяйте своему инстинкту.

♏ Скорпион

Скорпион, мы тратим столько времени на самокопание, что просто не замечаем красоты вокруг. Представьте себе, что вы используете всю эту энергию для роста, создания и развития. Считайте это перерождением. Временем восстания из пепла. Вы способны на большее, чем вы думаете, прямо сейчас.

Космический совет: оставайтесь собой в любой ситуации.

♐ Стрелец

Когда вы начинаете сомневаться в своих собственных идеях, вы вступаете в войну с самим собой. Это не плодородная почва, Стрелец. Путь, который вы выбрали, сложный, а не невозможный. Итак, разберитесь со своими страхами, прислушайтесь к тому, что они говорят, и успокойте их, призвав свою силу обратно к себе.

Космический совет: верьте в себя.

♑ Козерог

Может быть, причина, по которой вам не хватает мотивации, чтобы пойти в спортзал, кроется в том, что это просто не ваша история? Настройте свою работу в соответствии с потребностями вашего тела. Единственный способ наладить занятия спортом — сделать процесс увлекательным.

Космический совет: прислушайтесь к вашему организму.

♒ Водолей

Водолей, получайте удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Тогда многие вещи откроются вам совершенно с иной стороны. Поверьте, вы будете вознаграждены за усилия. Вселенная следит за каждым вашим движением.

Космический совет: получайте удовольствие от процесса.

♊ Рыбы

Они хотят того же, что и вы, так откуда возникает конфликт? Не поддавайся своим эмоциям, Рыбы. Постарайтесь абстрагироваться от них. Некоторые из вас могут чувствовать необоснованную тревогу на этой неделе. Думайте о Вселенной как о любящем родителе, который работает сверхурочно, чтобы разрешить любой кризис от вашего имени.

Космический совет: не поддавайтесь эмоциям.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта.