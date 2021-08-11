Пять знаков зодиака, которые больше всего подвержены порче

На состояние здоровья человека действует множество факторов, также есть различные стечения обстоятельств, которые могут повлиять на жизнь любого из нас. Многие считают, что среди этого многообразия внешних факторов, есть не только досадные случайности, но и намеренно направленный негатив, так называемый сглаз или порча. Между тем, астрологи выявили, что среди знаков зодиака встречаются те, на которых проклятья действуют сильнее всего. Выяснилось, что именно следующие пять представителей наиболее подвержены энергетическому воздействию со стороны, пишет Lisa.ru.

Козерог

Чаще всех именно представители этого знака зодиака подвержены порчам, сглазам и приворотам. Козерогам свойственна неуверенность в себе. Из-за вечных сомнений они становятся идеальным объектом чужого воздействия.

Кроме того, рожденные под этим знаком легко влюбляются, поэтому на Козерога можно сделать любовный приворот или порчу, от которых ему будет трудно избавиться.

Близнецы

Близнецы обладают сильным характером, они с легкостью находят общий язык с окружающими. Но именно из-за своей активности в социальной сфере — они легкая добыча энергетических вампиров. Поэтому Близнецам стоит остерегаться людей «питающихся» чужой энергией.

Рыбы

Мнительные и внушаемые Рыбы могут попасть в руки манипуляторов, выбраться из которых им будет очень сложно. Эмоционально-энергетический фон этого знака настолько нестабилен, что сглазить их можно даже не желая этого. Рыбы, с их невероятной интуицией и мощной эмпатией, могли бы и сами быть магами, однако гораздо чаще они сами подвергаются чужим энергетическим атакам.

Рак

Голодные до знаний Раки вечно находятся в поиске новых увлечений и занятий. Однако им нужно быть аккуратными с магическими практиками, ведь они самому себе могут навести негативное воздействие и даже порчу.

Скорпион

Этот знак зодиака не верит в магию и отрицает ее существование как таковое. Если рядом со Скорпионом появляется жертва, которую он может легко высмеять за это, то он не упускает шанса сделать это. Представитель этого знака будет едко подсмеиваться, обвиняя оппонента во всех смертных грехах. Однако, он может сильно пострадать за свой острый язык, получив немалую дозу магического воздействия.

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