🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 5 марта, Луна находится в знаке Рак. В этот период стоит заняться каким-то монотонным и неспешным трудом. Также не стоит давать взаймы, так как придется очень долго ждать возвращения денег. Стоит быть максимально внимательными к своим близким.

♈ Овен

Овен, вы уже совсем не тот человек, что были раньше. Вы растете и эволюционируете, и это просто замечательно. Возможно, вам следует проанализировать главные цели, которые вы ставите перед собой. Все ли они достойны вашей энергии.

Космический совет: расставьте правильно приоритеты.

♉ Телец

Телец, наведите порядок в доме. Это поможет вам не только насладиться чистотой, но и расчистит беспорядок, который творится в вашей голове. Кто знает, что удастся найти во время уборки. Старые, позабытые вещи напомнят о приятных моментах жизни и дадут заряд позитивной энергии.

Космический совет: наведите порядок в доме и в голове.

♊ Близнецы

Все хотят дать советы, но никто не хочет их слушать. Постарайтесь исправить это упущение. Прислушайтесь к тому, что вам говорят. Это не значит, что нужно делать что-то по указке других, однако игнорировать мнение окружающих тоже неправильно.

Космический совет: прислушайтесь к советам.

♋ Рак

Раки, время с семьей — это то, что вам сейчас действительно нужно. Преподнесите неожиданные подарки своим близким, или сделайте для них необычный сюрприз. Те чувства, которые вы испытаете, станут залогом хорошей недели.

Космический совет: проведите время с семьей.

♌ Лев

Львы, вы сейчас находитесь на высоте. Удача улыбнулась вам, сейчас самое главное не упустить ее. Постарайтесь заниматься тем, что вам действительно интересно, ведь именно так можно стать по-настоящему счастливым.

Космический совет: занимайтесь тем, что вам интересно.

♍ Дева

Дева, каждый человек уникален. Не позволяйте спорам перерасти в ссоры. Пусть горячие диалоги станут не тем, что разъединяет, а тем что делает вас еще более разносторонней личностью. Будьте готовы к тому, что не все согласятся с вашей точкой зрения.

Космический совет: спорьте, но не ссорьтесь.

♎ Весы

Весы, если бы вы знали все на свете, то было бы просто скучно жить. Поэтому хватит пилить себя за то, что у вас не хватает знаний. Это все происходит из-за неуверенности в себе. Тяга к знаниям — это прекрасно, но не в ущерб своему самочувствию.

Космический совет: не изводите себя придирками.

♏ Скорпион

Скорпионы, мы часто скрываем свою истинную сущность за маской безразличия, хотя на самом деле испытываем сильные эмоции. Ваши собственные страхи мешают вам добиться настоящего успеха, и получить то одобрение, которое вы так жаждете.

Космический совет: снимите маски.

♐ Стрелец

Стрельцы, со стороны не видны ваши промахи, неудачи и грустные времена. Каждый из этих периодов сыграл важную роль в вашей жизни и сделал из вас того, кем вы являетесь сейчас. Вы — настоящий оловянный солдат, боец и пример для подражания, но иногда все же нужно давать себе немного расслабиться и возможно даже поплакать в подушку.

Космический совет: иногда можно и погрустить.

♑ Козерог

Козероги, опыт — это и есть та мудрость, которая направляет вас в верном направлении. Не стыдитесь своего прошлого, но вперед смотрите прямо перед собой, не оглядываясь. Вы знаете себе цену, теперь пора разобраться с целями.

Космический совет: опыт — это ваше богатство.

♒ Водолей

Вы хотите заниматься искусством, любить и быть любимым, наблюдать за звездами и говорить о галактиках, которые находятся за пределами нашей Вселенной? Так кто вам не дает делать все это? Не нужно расстраиваться каждый раз, когда что-то не получается. Нужно просто подниматься и делать.

Космический совет: держите удар.

♊ Рыбы

Рыбы, всегда стремитесь двигаться к свету, даже если вам мешают недоброжелатели. Не позволяйте им заполнять вашу душу негативом. Вы добрый, открытый человек, которого любят окружающие. Оставайтесь таким всегда.

Космический совет: держите врагов на расстоянии.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта.