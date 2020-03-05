ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе
Астрологи рассказали, каким знакам лучше не сходиться в попытке построить семью.
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Говорят иногда — «звезды не сошлись». Частенько это бывает в точку, особенно про успех отношений между половинками любовной пары. Есть знаки зодиака, которым астрологи настоятельно не рекомендуют заводить романы — все равно крепкой семьи не получится.
Овен и Телец
Эти два знака просто как баран и бык! Один упрям, другой настырен. Каждый будет стоять на своем, не желая уступить партнеру. И если Овен по природе своей скорее домосед, Телец будет все время стремиться к публичности. Долго такие отношения не протянут, если пара не научится выстраивать компромиссы.
Близнецы и Козерог
Постоянный и последовательный Козерог не понимает Близнецов, у которых настроение меняется как ветер. Ему странно смотреть, как его половинка сначала с радостью берется за дело, а потом с не меньшим отчаянием его бросает. Эта пара не совпадает и по темпу жизни: Козерог никуда не спешит, а Близнецы очень любят забегать вперед.
Рак и Весы
Здесь налицо конфликт интересов. Рак любит быть «в домике», чурается всякой публичности, а креативные Весы любят красоваться перед другими. Им нужно показать себя и они любят оригинальничать. Увы, Раку это никогда не принять и не оценить по достоинству.
Дева и Лев
Дева любит разложить все по полочкам — как в доме, так и в голове. Ей трудно принять того, кто живет по другим правилам и допускает бардак в жизни. Лев же самовлюблен и не позволит кому-то, пусть и дорогому, диктовать ему условия и командовать парадом. Долго такие отношения не протянут.
Скорпион и Стрелец
Стрельцы прямолинейны и смотрят на жизнь здраво. Поэтому им трудно понять загадочных Скорпионов. При этом Скорпионы — знак верности и преданности, в то время как Стрелец может быть ветреным и даже допускать измены. Такие противоречия решить крайне сложно.
Водолей и Рыбы
Рыбы крайне чувствительны и постоянно требуют к себе внимания. Водолеи же стремятся к свободе, к тому же не настолько чутки по отношению к своему партнерк. Они могут ненароком обидеть восприимчивых Рыб, те же далеко не всегда готовы простить.
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