Почему мужчины живут меньше женщин — результаты исследования

|
Карина Бернтгольц
2 276

Австралийские ученые установили, что закономерность может быть связана с типом половых хромосом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Jochen Tack, Doerr, C. & R.

Австралийские ученые выяснили, почему средняя продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. Исследователи хотели проверить гипотезу, согласно которой у гетерогаметных особей (мужских, с набором хромосом XY), Y-хромосома в меньшей мере способна защитить их от вредных генов.

Чтобы подтвердить данное положение, специалисты проанализировали доступную литературу по половым хромосомам и установили, что среди представителей млекопитающих, птиц, рептилий, рыб, земноводных и насекомых наблюдается та же закономерность: гетерогаметный пол (мужской) погибал раньше гомогаметного (женского).

Как отмечает Biology Letters, исходя из данных наблюдений, ученые сделали вывод, что Y-хромосома не может «перебороть» Х-хромосому, несущую вредные мутации, которые могут подвергать организм различным угрозам.

В то же время в гомогаметных хромосомах (ХХ) такой проблемы не существует. В них здоровая Х-хромосома может заменять другую. Таким образом, вредные гены не экспрессируются, а продолжительность жизни увеличивается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему продолжительность жизни людей в мегаполисе короче.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.51
0.38 86.44
-0.02
Любимчики фортуны: Три знака зодиака, которым повезет в скором времени

Последние новости

7:37
Найден способ восстановить память после сильного стресса или инсульта
7:30
Пиво на стадионах снова могут разрешить. Ради детского спорта
7:23
ВОЗ обеспокоило появление нового смертоносного вируса от летучих мышей
7:16
День Прохора и Пармена: что можно и нельзя делать 10 августа
7:09
Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
7:02
Любимчики фортуны: Три знака зодиака, которым повезет в скором времени

Сейчас читают

«Барселона» предложила Месси новый контракт
Биолог объяснил причину быстрого поражения легких из-за COVID-19
Стало известно, куда бросила все силы украинская разведка
Жорин о новом иске от пострадавшей в ДТП с Билом: «Нас с Эдуардом устраивает»
Стрелка называли толстым: названа возможная причина убийства ребенка под Тулой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака