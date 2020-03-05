Памфилова на примере котлет, борща и винегрета объяснила «пакетное» голосование по Конституции

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему нельзя отдельно проголосовать по каждой поправке в Конституцию. Об этом она сообщила на Общероссийском электоральном медиафоруме.

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, <…> это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — сказала Памфилова.

Тогда один из участников форума спросил ее, как быть, если одна поправка не нравится, а все остальные устраивают. Глава ЦИК сравнила такую ситуацию с комплексным обедом, в котором одно из блюд есть не хочется.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — отметила она.

Памфилова добавила, что Дня тишины перед голосованием по поправкам в Конституцию, скорее всего, не будет. Текущий проект его не предусматривает. Зато предусмотрено досрочное голосование. Этим правом смогут воспользоваться те, кто подаст соответствующие заявления за пять дней до всероссийского дня голосования.

«Никакой возможности, никакого завода для двойного голосования или какой-то „карусели“ — просто нет!» — подчеркнула председатель Центризбиркома, призвав всех сомневающихся записываться в наблюдатели.

Как сообщал 5-tv.ru, инициатором внесения поправок в Конституцию выступил президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что всероссийское голосование по ним состоится 22 апреля, в среду. Этот день сделают официальным выходным, чтобы принять участие в мероприятии смог любой желающий. Подробно ознакомиться с предложенными поправками можно на сайте ОНФ Мояконституция.рф.