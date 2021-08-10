Предвестники несчастий: ТОП-3 знака зодиака, которые могут испортить любой праздник

Астрологи убеждены, что приглашая на праздник гостей, необходимо учитывать их характер, предопределенный знаком зодиака. Если одни способны развеселить любую компанию и скрасить даже самый унылый вечер, другие — настоящие предвестники неприятностей, от которых лучше держаться подальше. «Экспресс-Новости» рассказали, представители каких знаков зодиака способны испортить даже самую грандиозную вечеринку.

Дева

Девы — отличные организаторы. Они настолько внимательны и заботливы, что обязательно учтут предпочтения каждого из присутствующих и постараются сделать так, чтобы комфортно было всем.

Однако усаживать их за один стол с гостями зачастую становится опасно. Дело в том, что Девы очень любят придираться к другим и учить их правильному поведению за столом. Если рядом с ними будет сидеть довольно вспыльчивый человек, то он может не вынести постоянных придирок, и вечеринка закончится скандалом.

Лев

Когда у Львов хорошее настроение, каждому, кто находится рядом с ними, будет безумно весело. Однако если представители этого знака зодиака в праздничный день окажутся не в духе, тяжело придется всем.

Такие люди способны испортить вечеринку в одну секунду. Для этого им будет достаточно ввязаться в перепалку с другими гостями или публично огласить компромат.

Козероги

Козероги могут сгубить любое торжество своей вспыльчивостью и гневом. Их темперамент можно сравнить со спичкой: одно неосторожное слово — и представитель этого знака взбешен.

А если его довести до такого состояния, то он сделает все, что его раздражительность передалась другим гостям вечеринки. В результате все уйдут недовольными и разочарованными.

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