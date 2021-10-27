Пять старух с косой: Самые страшные эпидемии в истории

257 лет назад в Российской империи произошло событие, которое спасло миллионы жизней. 23 ноября 1763-го Екатерина II учредила Медицинскую коллегию. Ведомство сразу же озаботилось вакцинацией — в то время на территории страны бушевала оспа. Екатерина Великая и ее 14-летний сын Павел стали одними из первых на территории империи, кто поставил себе прививку. Процедуру проводил английский врач Томас Димсдейл. У императрицы появились облегченные симптомы оспы. Промучившись в постели некоторое время, Екатерина II полностью выздоровела. Так она подала пример народу, что вакцинации бояться не стоит.

К сожалению, не всегда медицина спасала от эпидемий, которые в разное время бушевали на планете. 5-tv.ru вспоминает самые масштабные из них.

Юстинианова чума

Чумная бацилла появилась от псевдотуберкулезной палочки около 20 тысяч лет назад. Геном вируса находили в останках человека датирующихся III–IV веком до н. э. Инкубационный период чумы составляет от двух до шести дней. Отличительная черта этой болезни — бубоны, шишки, образующиеся при увеличении лимф и наполненные гноем. Также характерными симптомами чумы является высокая температура, лихорадка, кашель с отделением мокроты и крови, спутанность сознания.

Репродукция картины «Пляски смерти». Художественный музей Эстонской ССР. Фото: РИА Новости / Художник Бернт Нотке

Этот страшный вирус повернул ход истории и выкосил большую часть населения Европы в XIV веке. Но первый случай широкого распространения «Юстиниановой чумы» известен с 551–580 гг. Пандемия началась в Египте и разлетелась по всей территории Земли, где в те времена обитали люди. Первая волна болезни убила более 100 миллионов человек.

Черная смерть

Всеми известная «Черная смерть» была занесена в Старый Свет из Восточного Китая, где она начала распространяться примерно с 1320-го. В Крым чума попадала на кораблях, идущих по шелковому пути в европейскую часть. В 1348-м пандемия убила уже 15 миллионов человек, что составляло четверть населения Европы. Меньше чем через пять лет, количества умерших уже превысило 25 миллионов.

За все время господства пандемии население Старого Света сократилось на 30–60%. Кроме того, чума посеяла панику и раскол в обществе, а неэффективные методы средневековой медицины не сумели сдержать масштабы распространения. Носители вируса подвергались гонениями и убийствам. В европейских столицах не хватало места, чтобы хоронить погибших. В Париже чумные останки людей складировали в местные катакомбы, которые сейчас являются музеем. В других городах трупы просто клали на улицы, что создавало благоприятные условия для грызунов, а впоследствии антисанитарии.

Один из тоннелей катакомб Парижа. Фото: Catacombes.paris.fr

В Россию чума попала из Балтики и прошлась по стране несколько раз. Первый эпизод произошел в 1350–1352 гг., когда эпидемия бушевала в Пскове и Новгороде. Чума распространилась по всем русским княжествам, некоторые города полностью опустели. Второй эпизод произошел уже в 1771-м в Москве. Тогда ежедневно погибало до тысячи человек, а знать бежала из города в панике. Пандемия посеяла массовые беспорядки.

В наше время чума никуда не исчезла, но протекает не в такой тяжелой форме, как в Средневековье. Ежегодно фиксируется около 2500 случаев заражений. Большая часть из них происходит в провинции Итури, которая находится в Республике Конго.

Холера

Холера, как и чума, поражала человечество в разные периоды. Болезнь появилась еще в античные времена и «прописалась» в поселениях долины реки Ганг. Одной из причин передачи вируса у жителей Индии и Южной Азии являются ритуалы, приводящиеся у рек или в них. В качестве примера можно вспомнить ритуал сожжения умерших в индийском города Варанаси, который проводится до сих пор.

Болезнь похожа на кишечную инфекцию, они полностью обезвоживает организм человека и способна довести его до летального исхода. Течение холеры сопровождается сильной диареей, поражением тонкого кишечника и рвотой.

Река Ганг в одном из районов города Варанси в Индии. Фото: ТАСС \ ZUMA

Пандемия холеры вышла за пределы Южной Азии к XIX веку и растянулась на семь эпизодов, до второй половины XX столетия. Первая волна ударила по всем странам Азии и дошла до России, локализовавшись в Астрахани. Пик холеры в Российской империи пришелся на 1830-е — в то время по стране прошли холерные бунты. На момент начал Крымской войны в 1850-е количество жертв превысило миллион.

Второй эпизод ударил по равнинам Ганга и длился 20 лет. В то время холера добралась до Европы и США из-за колониальной торговли. Третий серозный виток пандемии ударил по Англии, где в один день в центральной части Лондона заразилось 500 человек.

Последняя эпидемия холеры пришлась на 60–70-е XX века. В наше время болезнь не несет большой опасности, как это было раньше. Но случаи заражения периодически регистрируются во время землетрясений и других природных катаклизмов. Например, холера вспыхнула после мощного землетрясения на Гаити в январе 2010-го.

Натуральная оспа

Согласно научным исследованиям, впервые о появлении оспы в 569–570 гг. упомянули в «Коране». Инкубационный период болезни обычно занимает от 8–14 дней, первые симптомы — повышенная температура, озноб, обезвоживание, ломота в суставах и рвота. Со второго дня на теле зарывшегося появляется характерная для оспы сыпь на всем теле и даже во рту.

Зарисовка массовой вакцинации от натуральной оспы в Париже. Фото: Globallookpress.com / World History Archive

Состояние заболевшего ухудшается на восьмой день, когда пузырики сыпи начинают гноиться, появляется бред и спутанность сознания. Смертность от натуральной оспы достигала 40% от общего числа заразившихся, а выжившие либо слепли, либо носили рубцы от оспин на теле всю оставшуюся жизнь. Чаще всего заражению подвергались крестьяне и те, кто работал с животными. В результате массовой вакцинации на 1960-х, натуральную оспу полностью искоренили. Лишь два экземпляра клеток вируса хранятся в центрах вирусологии в России и США.

Первые серии эпидемии оспы были зафиксированы в Азии с IV по VIII века. Из-за слабой медицины и отсутствия прогрессивных методов изучения болезни, численность Китая и Кореи уменьшилось на четверть, а Япония потеряла 40% населения. До России и Европы натуральная оспа добралась только в XVII веке. В год умирало около полутора миллионов человек.

Испанский грипп

Свое сленговое название «испанка» получила из-за того, что первичным эпицентром распространения стала Испания, но откуда появился вирус точно не известно. Всего за два года с 1918–1919 гг. заразилось 550 миллионов человек — 29,5% от населения планеты, а умерло 50–100 миллионов.

«Испанка» считается самой масштабной эпидемией в истории. Она бушевала в Великобритании, Франции, Италии и Испании. Во многих странах год не работали общественные места, а в некоторых был введен военный режим.

Станция скорой помощи во время эпидемии испанского гриппа в штате Канзас, США, 1918 год. Фото: Medicalmuseum.mil

На такое массовое распространение «испанки» повлияло окончание Первой мировой войны и антисанитария в лагерях. Когда люди начали возвращаться домой в разные точки мира, «испанка» быстро распространилась во все уголки планеты. Людей хоронили в братских могилах из-за дефицита мест на кладбищах.

С испанским гриппом окончательно «разобрались» только в 1997-м, когда Институт молекулярной патологии армии США извлек образец вируса из трупа жительницы штата Аляска, который был захоронен в вечной мерзлоте в пик пандемии. Спустя пять лет ученым удалось восстановить генную структуру вируса и понять его.