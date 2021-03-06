Тимофей-весновей: что можно и категорически нельзя делать 6 марта

Православные христиане 6 марта чтят память преподобного Тимофея Олимпийского. Святой родился в Италии и много лет путешествовал в одиночестве по пустыням и горам. Отшельник постоянно возносил молитвы Господу и однажды был вознагражден. Иисус Христос даровал верующему умение исцелять больных и изгонять нечистых духов.

Преподобный Тимофей Олимпийский скончался в глубокой старости в 795 году.

Традиционно 6 марта в народе называли «Тимофеем-весновеем». Считалось, что после этого дня зима уже не страшна.

Что можно делать 6 марта

В этот день принято веселиться и наслаждаться компанией близких людей. Устройте пышное застолье и пригласите в дом побольше гостей.

Ночью обязательно запомните свой сон. Романтическое сновидение станет пророческим — совсем скоро вы встретите настоящую любовь. Снятся деньги и золото? Такой сон означает, что совсем скоро к вам придут большие средства.

Что категорически нельзя делать 6 марта

Считается, что в этот день энергетические вампиры активны донельзя. Поэтому из дома советуют выходить, выпив перед этим святой воды, и надев крестик на шею.

Не стоит поливать или пересаживать растения. Скорее всего, они погибнут.

Ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, тем более, в неограниченных количествах. Народное предание гласит: «Кто выпьет на Тимофея-весновея — попрощается с умом-разумом навсегда».

Приметы на 6 марта

Прилетели ласточки — скоро станет совсем тепло;

Весна быстро пришла — лето закончится быстро;

Сухой воздух — весна будет теплой и быстро закончится;

Ручьи начали течь обильно — урожай будет ранним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать на день святого Филиппа.