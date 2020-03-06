Найден способ восстановить память после сильного стресса или инсульта — ученые
Сенсационное открытие произошло благодаря аромату розы.
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Ученые раскрыли один из способов восстановления памяти после сильного стресса или инсульта. Специалисты из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте опубликовали описание уникальной методики в научном журнале Current Biology.
Как оказалась, все дело в активации «правильных» зон головного мозга. Для того, чтобы доказать эту теорию, ученые провели исследование в группе из 30 респондентов, пробуя натренировать кору головного мозга каждого из них так, чтобы даже после глубокого сна люди могли воспроизводить полученную ранее информацию. Говоря иначе: заставляли краткосрочную память перейти в долгосрочную.
В процессе эксперимента выяснилось: чтобы активировать функцию памяти во время сна, достаточно ввести в одну ноздрю человека специальный аромат-стимулятор. Именно он запустит процессы консолидации в одном из полушарий мозга, что позволит выявить специфические сигналы реактивации памяти.
«Для долговременного хранения памяти информация постепенно переходит из гиппокампа — области мозга, которая служит временным буфером для новых воспоминаний, — в неокортекс. Но как именно этот переход происходит, остается нерешенной загадкой», — объясняет ведущий автор исследования Элла Бар.
Уточняется, что во время исследования респондентам предлагалось посмотреть на экран и запомнить максимальное количество отдельных словосочетаний. Каждая фраза высвечивалась то с левой, то с правой стороны попеременно. Все это время в ноздрю присутствующих поступал аромат розы.
Спустя несколько минут ученые проверили, насколько хорошо подопытные запомнили слова и отправили их спать. Во время сна людям им давали нюхать розу. Участники контрольной группы этому воздействию не подвергались.
После пробуждения выяснилось, что аромат активизировал воспоминания — те, кто вдыхал цветочные пары лучше воспроизводили увиденное на экране.
«Мы пришли к выводу, что на процессы организации памяти могут влиять внешние факторы — такие, как запахи. Это говорит о том, что в мозге, скорее всего, происходит ночной „диалог“ между гиппокампом и отдельными областями коры головного мозга», — резюмировала автор работы.
Ученые уверяют: эти сенсационные выводы обязательно пригодятся в дальнейших исследованиях, посвященных лечению посттравматического стрессового расстройства и даже реабилитации пациентов после инсульта.
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