Маврикиев день: что можно и нельзя делать 7 марта, народные приметы

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Алиса Старжевская
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Самое главное в этот праздник — не гадать на любовь. Тот, кто ослушается, навлечет беду и страдания на себя и близких.

Фото, видео: azbyka.ru

Православные 7 марта традиционно отмечают день Маврикия — удивительный праздник, посвященный памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 воинов.

Издревле люди верили, что именно этот день знаменует приход весны, поскольку ласточки и другие птицы к этому празднику уже прилетали из теплых краев. Их всегда встречали с большой радостью и подкармливали, чтобы год выдался урожайным.

Что нельзя делать 7 марта

Наши предки всегда настороженно относились к традициям и поверьям: предпочитали не нарушать их, чтобы не навлечь беду.

Первый и самый главный запрет сегодня — ворожба на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто ослушается, обречет родных и близких на болезни и страдания.

Кроме того, в Маврикиев день запрещалось заниматься домашними делами. Так, если хозяйка приступит к глажке или стирке — окажется в ситуации «мягко стелет, да жестко спать».

Мужчинам в этот праздник запрещалось первыми приветствовать женщин. Говорили, уважения в семье не будет.

Важно также не вытираться полотенцем другого человека. Предки остерегались: можно забрать негативную энергию.

Народные приметы в день Маврикия

Поговаривают, если 7 марта холодная погода — жди дождливого лета, а если солнышко припекает — год будет теплый.

Также считалось, кто первым в семье увидит, как грачи вьют гнезда, обретет нежданное счастье.

Если же девушке попадется на глаза ласточка, она должна умыться молоком, чтобы лицо всегда было чистым и молодым.

Сажать капусту в этот день — к хорошему урожаю.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать, если пришлось нарушить Великий пост.

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Маврикиев день: что можно и нельзя делать 7 марта, народные приметы

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