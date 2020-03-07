Диетолог предупредила о вреде мяты для мужского организма

Оказывается, такое известное и распространенное лекарственное растение как мята перечная может оказать негативное влияние на организм мужчины. Отвар из этой травы, содержащей фолиевую кислоту, эфирные масла, и массу полезных элементов, пьют от бессонницы и головной боли, для улучшения пищеварения и для снижения давления. Однако все хорошо в меру.

Как рассказала интернет-порталу wday.ru диетолог и фитнес-тренер Мария Волынкина, частое употребление лечебного напитка снижает уровень тестостерона — основного мужского гормона. Из-за этого может начать повышаться уровень женского гормона — эстрогена. Вследствие таких гормональных изменений у мужчины начнет уменьшаться количество волос на теле, увеличится грудь или проявятся другие признаки женственности.

Кроме того, из-за седативного эффекта перечной мяты может снизиться сексуальная активность мужчины. А в сочетании с чаем, в котором содержатся обладающие дубильными свойствами танины, мята способна снизить подвижность сперматозоидов, вызвав проблемы с зачатием.

«Безусловно, во всем нужно знать меру, чтобы не спровоцировать обратный эффект. Суточная норма мятного отвара для мужчин — 400 миллилитров», — подытожила Мария Волынкина.

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