«Дефициты вплоть до малокровия»: Врач предупредил об опасности вегетарианства

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Радио Sputnik предупредил вегетарианцев об опасностях для них этой весной. По словам специалиста, те, кто ограничивает себя в питании, могут столкнуться с авитаминозом — недостатком определенных витаминов и микроэлементов в организме. По мнению медика, чтобы оставаться здоровым, необходимо употреблять разнообразные блюда.

«В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов. <…> Анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия», — пояснил Болибок.

Чтобы этого не произошло. По мнению эксперта, нужно периодически менять свой рацион или обратиться за помощью к диетологу, который поможет избежать ошибок.

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