Два знака зодиака, которых в первой половине марта ожидает счастье
Астролог заявила, что удача ждет представителей стихии Земли.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Friso Gentsch, Ricardo Demurez, Michael Weber, Noel Hendrickson, Janie Airey
Астролог Василиса Володина, известная по ток-шоу «Давай поженимся!», рассказала, что первый весенний месяц станет особенно удачным для представителей стихии Земли. По словам специалиста, благоприятное время наступает для Тельцов и Козерогов, пишет «МК».
Счастливое время в первой половине марта ожидает Козерогов. У представителей этого знака появится долгожданная финансовая стабильность. Особенно удастся достичь желаемого результата в сфере бизнеса. Астролог отмечает, что достижения марта окажут весомое влияние на будущее знака, направив его в правильное русло.
Второй счастливчик марта — Телец. Представителям этого знака зодиака повезет сразу в нескольких аспектах жизни, в том числе на любовном поприще. Тельцы проявят свое обаяние, которое поможет им очаровать объект симпатии. Кроме того, Тельцов ждет успех в деловой сфере. Володина уверяет, что март, для рожденных под этим знаком, станет одним из самых позитивных месяцев в этом году.
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