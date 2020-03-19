Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора

Российская актриса Дарья Мельникова опубликовала в Instagram оригинальную фотографию, на которой копирует знаменитую позу Мерлин Монро. 28-летняя кинозвезда на снимке кокетливо придерживает подол воздушного платьица, стоя прямо над включенным вентилятором.

Необычное фото звезда сериала «Папины дочки» сопроводила текстом, в котором поздравила прекрасных дам с Международным женским днем. Также артистка настоятельно порекомендовала мужчинам сделать в этот праздник своим возлюбленным подарок.

«Мужчины! Как бы вы не относились к этому дню „почему я по календарю должен дарить тебе букет, я и так тебя люблю“ — нам всегда приятно, по поводу или без, получать подарки!» — заявила знаменитость.

Instagram @melnikovadsh

Поклонников Дарьи Мельниковой оригинальный пост очень впечатлил. Всего за час публикация набрала более пяти тысяч отметок «мне нравится». Подписчики принялись поздравлять любимицу с 8 марта, попутно осыпая ее множеством лестных комплиментов.

«Какая хулиганская фотография!»

«Молода, сексуальна и офигенно красива!»

«Почаще радуйте нас красивыми фото», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова пообещала год не покупать новые вещи.