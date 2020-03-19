Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Дарья Мельникова сопроводила кокетливый снимок текстом, в котором призвала мужчин не игнорировать 8 марта.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: Instagram @melnikovadsh
Российская актриса Дарья Мельникова опубликовала в Instagram оригинальную фотографию, на которой копирует знаменитую позу Мерлин Монро. 28-летняя кинозвезда на снимке кокетливо придерживает подол воздушного платьица, стоя прямо над включенным вентилятором.
Необычное фото звезда сериала «Папины дочки» сопроводила текстом, в котором поздравила прекрасных дам с Международным женским днем. Также артистка настоятельно порекомендовала мужчинам сделать в этот праздник своим возлюбленным подарок.
«Мужчины! Как бы вы не относились к этому дню „почему я по календарю должен дарить тебе букет, я и так тебя люблю“ — нам всегда приятно, по поводу или без, получать подарки!» — заявила знаменитость.
Поклонников Дарьи Мельниковой оригинальный пост очень впечатлил. Всего за час публикация набрала более пяти тысяч отметок «мне нравится». Подписчики принялись поздравлять любимицу с 8 марта, попутно осыпая ее множеством лестных комплиментов.
«Какая хулиганская фотография!»
«Молода, сексуальна и офигенно красива!»
«Почаще радуйте нас красивыми фото», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова пообещала год не покупать новые вещи.
Нашли ошибку?