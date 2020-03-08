О чем говорят цветы, подаренные на 8 марта?
По традиции на 8 марта многие женщины получают в подарок букеты, которые могут сказать о чувствах того, кто подарил.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Hinze, imagebroker/Ralph Kerpa, imagebroker/Ulrich Niehoff, imagebroker/Alfred Schauhuber, Konstantin Kokoshkin
У цветов есть свой, особый язык, с помощью которого можно выразить свои чувства. Идеальная возможность узнать больше о том, как к вам относится мужчина — это получить от него букет цветов, пишет sm-news.ru.
Тюльпаны
Цветы, олицетворяющие женский праздник. Однако, что обозначает сам букет, зависит от его цвета. К примеру белые тюльпаны символизируют искренние чувства и чистоту, красные – страсть и влюбленность, розовые — тепло и нежность, оранжевые — благополучие и удачу. Кстати, желтые тюльпаны — это не только «вестники разлуки», но и символ радости и удовольствия, так что не спешите расстраиваться, если получите такой букет.
Гвоздики
Так же, как и тюльпаны, в зависимости от оттенка, на языке цветов гвоздики обозначают многое. Красная гвоздика — символизирует страстную любовь, белая — искренние чувства, а розовая — заботу и нежность. К слову полосатые гвоздики символизируют разрыв, однако это все еще не означает, что тот, кто подарил вам букет, хочет разорвать отношения.
Розы
Главный символ чувственности и страсти. По традиции, даря красные розы, мужчина хочет вам признаться в любви. Если вы получили белые, то это символ чистоты чувств и нежности, желтые — дружбы и признания, а кремовые — совершенства и восхищения. Розовый цвет бутона говорит о симпатии и нежных чувствах.
Хризантемы
Хризантемы на языке цветов означают не только дружеские, но и более глубокие чувства. Белые хризантемы — символ дружбы и теплых чувств, а красные и желтые обычно дарят в знак любви.
Лилии
Букет лилий считается символом свободы, любви и чистоты. Но не всегда эти цветы означают нежные чувства. К примеру желтая лилия — это благодарность и, в то же время, ложь и капризность. А тигровая — символ гордости и самонадеянности.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк похвасталась огромным букетом, который ей подарили на 8 марта.
Нашли ошибку?