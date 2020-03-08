О чем говорят цветы, подаренные на 8 марта?

У цветов есть свой, особый язык, с помощью которого можно выразить свои чувства. Идеальная возможность узнать больше о том, как к вам относится мужчина — это получить от него букет цветов, пишет sm-news.ru.

Тюльпаны

Цветы, олицетворяющие женский праздник. Однако, что обозначает сам букет, зависит от его цвета. К примеру белые тюльпаны символизируют искренние чувства и чистоту, красные ­– страсть и влюбленность, розовые — тепло и нежность, оранжевые — благополучие и удачу. Кстати, желтые тюльпаны — это не только «вестники разлуки», но и символ радости и удовольствия, так что не спешите расстраиваться, если получите такой букет.

Гвоздики

Так же, как и тюльпаны, в зависимости от оттенка, на языке цветов гвоздики обозначают многое. Красная гвоздика — символизирует страстную любовь, белая — искренние чувства, а розовая — заботу и нежность. К слову полосатые гвоздики символизируют разрыв, однако это все еще не означает, что тот, кто подарил вам букет, хочет разорвать отношения.

Розы

Главный символ чувственности и страсти. По традиции, даря красные розы, мужчина хочет вам признаться в любви. Если вы получили белые, то это символ чистоты чувств и нежности, желтые — дружбы и признания, а кремовые — совершенства и восхищения. Розовый цвет бутона говорит о симпатии и нежных чувствах.

Хризантемы

Хризантемы на языке цветов означают не только дружеские, но и более глубокие чувства. Белые хризантемы — символ дружбы и теплых чувств, а красные и желтые обычно дарят в знак любви.

Лилии

Букет лилий считается символом свободы, любви и чистоты. Но не всегда эти цветы означают нежные чувства. К примеру желтая лилия — это благодарность и, в то же время, ложь и капризность. А тигровая — символ гордости и самонадеянности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Погребняк похвасталась огромным букетом, который ей подарили на 8 марта.