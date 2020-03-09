Полнолуние в Иванов день: что можно и нельзя делать 9 марта
Спонтанные покупки, вложения или кредиты могут обернуться денежными проблемами.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Gregorio B. Dantes Jr, /Nikolay Gyngazov, /CHROMORANGE, foma.ru
Православные христиане почитают память Иоанна Предтечи. В народе этот день называют Ивановым. Святой провозгласил пришествие на землю Сына Божия, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения. Второе название праздника «Обретение» отсылает к одному из трех преданий о чудесном явлении отсеченной головы Ионанна верующим.
В этом году празднование дня пришлось на мартовское полнолуние в Деве. Влияние этого созвездия будет сильным, поэтому день не обещает быть простым.
Что можно делать 9 марта
В Иванов день люди молили святого об избавлении от головной боли. Кроме того, у Предтечи просили здоровья детям, защиты посевов и плодородия.
По случаю полнолуния астрологи добавляют ряд советов. Сегодня рекомендуется заниматься текущими делами, но избегать переутомления при выполнении рутинной работы. Стараться находить компромиссы и избегать конфликтов.
В этот понедельник можно смело заниматься планированием и составлением карты желаний. День сам по себе располагает к осуществлению мечты и преодолению сложностей на пути к благополучной жизни.
В полнолуние важно запоминать увиденное во сне, чтобы после растолковать полученные знаки. Вещие сновидения в такие периоды — не редкость. С их помощью можно получить ответы на волнующие вопросы и предостережения.
Что нельзя делать 9 марта
Предки верили, что на Обретение нельзя заниматься стиркой, чтобы не отвадить достаток в доме. Рубить деревья и выкорчевывать пни — к несчастью, а разжигать костры — к разладу в семье. Сегодня также нежелательно пить алкоголь и сквернословить.
Выяснение отношений в этот день — плохая идея и с точки зрения астрологов. Споры и конфликты под влиянием полной Луны могут разгореться в большую ссору, а примирение окажется долгим. Воздержаться рекомендуется и от новых отношений — есть риск, что романтические свидания обернутся разочарованием.
Полнолуние в Деве — не время для авантюр. Сегодня не стоит искать приключений и поддаваться на провокации.
Особенно важно следует отнестись к финансовым вопросам. Спонтанные покупки, вложения, дача в долг или кредитование могут привести к серьезным денежным проблемам. В эти сутки рекомендуется покупать только самое необходимое.
Приметы на 9 марта
Если птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне, лето будет холодным;
Птицы прилетели рано — год будет урожайным;
Поющая синица на Иванов день — к теплу;
Если день выдался бесснежный, весна будет ранней.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 8 марта, в Поликарпов день.
Нашли ошибку?