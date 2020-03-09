Ученые разработали метод вычисления болезней мозга через почерк
С помощью специального оборудования можно увидеть отклонения в развитии детей по их рисункам.
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Фото, видео: ТАСС/Софронеев Евгений, 5-tv.ru
Изучение почерка с помощью специального оборудования позволит увидеть отклонения в развитии детей или появление когнитивных расстройств на ранней стадии у взрослых. Об этом сообщают «Известия». Уникальный метод разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ совместно с коллегами из Великобритании, Израиля и Финляндии.
Для оценки письма необходимы: лазер или лазерный диод, подсвечивающий лист бумаги, ручка, обычная цифровая камера, записывающая изменения лазерного света, и компьютер для анализа полученных результатов. Изучение движения микроспопических световых пятен — спелов — позволяет увидеть, как ручка движется в трех измерениях и во времени. Информацию обрабатывает компьютерная программа, показывая врачу нарушения в психике человека. Такой метод анализа займет несколько минут и будет применим даже к детям, которые еще не умеют писать, а только рисуют.
По данным ученых, почерк зависит от состояния коры головного мозга — она отвечает за точность и координацию движений. Патология в головном мозге влияет на их пластичность. Выявляя нарушения почерка у взрослых, ученые могут предупреждать атеросклероз сосудов головного мозга и деменцию на ранней стадии, когда существующие способы диагностики не замечают болезнь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл идею создания образовательного центра «Сириус», которому предвещали крах.
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