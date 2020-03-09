Ученые объяснили, как гаджеты превращают мозг в «свалку» и приводят к маразму

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может привести к развитию деменции и маразму. Об этом со ссылкой на мнение японских ученых сообщило издание Nikkei Style.

Директор клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура рассказал, что в последние годы люди в возрасте от 30 до 60 лет все чаще жалуются на проблемы с памятью. Специалист связывает это с чрезмерным увлечением гаджетами, из-за которого люди перегружают свой мозг информацией.

«Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку», — сообщил медик.

Профессор-нейрохирург Есикуни Эдагава добавил, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле. Кроме памяти, она также обеспечивает мышление. Поэтому перегрузка мозга информацией приводит к ухудшению этих когнитивных способностей.

Защититься от негативных последствий достаточно просто: нужно сократить время использования компьютеров и смартфонов, отказываться от них на время еды, а также хорошо спать. Полезно дремать хотя бы 15 минут во время обеденного перерыва.

«Даже если вы садитесь на стул, закрываете глаза, выправляете осанку и сосредотачиваетесь на дыхании в течение пяти минут, это эффективно», — говорится в статье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые разработали метод вычисления болезней мозга через почерк. С помощью специального оборудования можно увидеть отклонения в развитии детей по их рисункам.