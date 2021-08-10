Медики рассказали, как не надо жарить шашлык
Врачи рекомендовали не пережаривать мясо и не злоупотреблять алкоголем.
Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Шашлыки — блюдо внесезонное. Мясным лакомством люди могут наслаждаться и с приходом весны, и на даче летом, и в новогодние праздники. Иными словами — где застолье, там и шашлыки. В связи с этим медики НИИ питания РАМН рассказали в эфире радио «Говорит Москва», какие правила лучше соблюдать, чтобы не создать дополнительную нагрузку для желудка.
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов посоветовал уделять внимание прожарке мяса. Также он рекомендовал воздержаться от возлияний Бахусу (богу вина — Прим.ред.) и гарнировать жирное кушанье свежими овощами и зеленью.
«Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты. <…> Желательно не сочетать крепкий алкоголь с очень жирной пищей в большом количестве», — заметил медик.
Кроме того, по его словам, лучше не мариновать мясо в уксусе и майонезе. Сочетание этих продуктов с жиром способно нанести наибольший вред желудку.
Руководитель научного направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин, в свою очередь, посоветовал не пережаривать шашлык.
«Главное, чтобы шашлык не обгорел весь, потому что образование черной корки говорит о том, что образуются всякие соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм человека», — объяснил Батурин.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему диетолог призвала отказаться от мяса в пандемию. Эксперт дала советы, как оградить себя от болезни с помощью коррекции рациона.
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