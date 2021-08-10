Медики рассказали, как не надо жарить шашлык

Шашлыки — блюдо внесезонное. Мясным лакомством люди могут наслаждаться и с приходом весны, и на даче летом, и в новогодние праздники. Иными словами — где застолье, там и шашлыки. В связи с этим медики НИИ питания РАМН рассказали в эфире радио «Говорит Москва», какие правила лучше соблюдать, чтобы не создать дополнительную нагрузку для желудка.

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов посоветовал уделять внимание прожарке мяса. Также он рекомендовал воздержаться от возлияний Бахусу (богу вина — Прим.ред.) и гарнировать жирное кушанье свежими овощами и зеленью.

«Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты. <…> Желательно не сочетать крепкий алкоголь с очень жирной пищей в большом количестве», — заметил медик.

Кроме того, по его словам, лучше не мариновать мясо в уксусе и майонезе. Сочетание этих продуктов с жиром способно нанести наибольший вред желудку.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин, в свою очередь, посоветовал не пережаривать шашлык.

«Главное, чтобы шашлык не обгорел весь, потому что образование черной корки говорит о том, что образуются всякие соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм человека», — объяснил Батурин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему диетолог призвала отказаться от мяса в пандемию. Эксперт дала советы, как оградить себя от болезни с помощью коррекции рациона.