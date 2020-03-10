«Тарас Бессонный» или «Кумоха»: что можно и нельзя делать 10 марта, приметы

Русская православная церковь 10 марта традиционно почитает память святителя Тарасия Константинопольского. В народе же этот праздник назван днем «Тараса Бессонного» или «Кумохой».

Издревле считалось, что именно в этот день на человека могла напасть лихорадка — опасная и демоническая по тем временам болезнь. Наши предки верили: если уснуть в этот день — «Кумоха» зайдет в дом и завладеет телом спящего. Поэтому 10 марта все были при деле от заката до рассвета, а также молились святому Тарасию.

Что можно делать на «Кумоху»?

Во-первых, считалось, что делиться деньгами в этот день — к семейному благополучию. Чем больше отдадите — тем больше получите вскоре.

Во-вторых, 10 марта наши предки уделяли особое внимание собственному здоровью. Поговаривали, если на «Тараса Бессонного» начать лечить серьезный недуг — вскоре забудешь про него.

Что нельзя делать 10 марта?

Строго-настрого в этот день запрещалось ложиться спать в дневное время. Предки верили: тот, кто захочет отдохнуть сегодня — будет долго и сильно болеть.

Кроме того, запрещалось что-либо планировать и делать серьезные покупки — быть беде.

Народные приметы на «Тараса Бессонного»

Предки верили: сны в этот день, как никогда, расскажут, что ждет в будущем.

Так, увидеть во сне войну — к трудностям в личной жизни и на работе. Копаться в земле — к хорошему доходу.

Если же спящий видит во сне ангела — к долгой жизни, но если капли пота — к потере сил и длительным неурядицам.

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