🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 10 марта, наступает время Холи — фестиваля цветов и ярких красок. Звезды рекомендуют больше внимания уделить семье и близким людям. Этот день должен быть окрашен всеми цветами радуги.

♈ Овен

Овен, вы становитесь все более чувствительным. То, что не оказывало на вас негативного влияния, приобрело обратный эффект. Поэтому срочно необходимо уничтожить вокруг себя все вредоносное. Это не только поможет вам обрести покой, но и позволит ощутить полную гармонию.

Кроме того, особо положительные эмоции для вас принесет проведенное с семьей время. Сегодня праздник Холи. Внесите своей яркой личностью множество красок для своего окружения, будьте для них полезны.

Космический совет: распространяйте хорошие флюиды.

♉ Телец

Итак, все вышло не так, как вам бы хотелось. Вы хотите посмотреть на свое настоящее с точки зрения прошлого? Два слова: чистый лист.

Вселенная дает вам шанс сделать все правильно в этот раз. Обязательно оставляйте свои суждения и предубеждения за дверью. Если вы почувствуете, что ваши страхи всплывают, глубоко дышите. Пусть каждый выдох поможет вам освободиться от шаблонов, которые больше не служат вам. Верьте, что Вселенная держит пространство для вашего исцеления и роста.

Космический совет: начать все сначала с чистого листа.

♊ Близнецы

Недовольны тем, что вы делаете, и хотите все поменять? Поговорите об этом. Например, вы хотите перейти на следующий уровень? Поговорите об этом. Хотите пересмотреть правила и нормы определенных отношений? Итог: обсудите это, Близнецы.

Люди вокруг вас не экстрасенсы, хотя вы бы хотели, чтобы они были таковыми. Поэтому выражайте свои мысли и чувства открыто и честно и верьте, что они будут готовы встретиться с вами на полпути. Творческое общение также будет иметь большое значение в вашей повестке дня. Внутри вас есть история, которая ждет, когда ее расскажут.

Космический совет: ноткрытое и искренне общение является залогом успеха.

♋ Рак

Что, если ваши собственные ожидания отягощают вас, Рак? Пришло время пересмотреть ситуацию с новой точки зрения. Это поможет вам понять, откуда они пришли. Поверьте, что вы сможете преодолеть негатив, как только поклянетесь делать внутренний сдвиг.

Но это не единственная проблема, с которой вы, вероятно, столкнетесь сегодня. Любые препятствия могут выбросить вас из игры. Это не значит, что вы не можете обойти препятствие и найти другой выход. В творчестве кроется твой ответ.

Космический совет: станьте единым с потоком.

♌ Лев

Творческое сотрудничество всех видов на картах. Вселенная объединяет вас с другими воинами, которые так же страстны и движимы, как и вы. Пришло время творить чудеса, Лео. Пришло время заняться искусством.

Но это не значит, что-то, что вы создаете с другими, станет центром вашей Вселенной. Это все о поиске баланса. То, над чем вы работаете индивидуально, имеет такое же значение. Так что найдите время, чтобы развивать ваши личные проекты вместе.

Космический совет: вы наделены командой мечты.

♍ Дева

Как потомок Меркурия, вы обретаете свое блаженство благодаря общению всех видов. Дева, вы оборотень. Рассказчик тот, кто наделен не только чудесными идеями, но и способностью переносить эти идеи с небес на землю.

Итак, с какой идеей вы флиртовали сегодня? Если ходят слухи, ваша романтическая жизнь вдохновляет не только поэзию и прозу, но и множество постов в Instagram. Мир готов услышать вашу историю, богиня!

Космический совет: Ваша романтическая жизнь вдохновляет поэзию и прозу.

♎ Весы

Некоторые люди говорят «слишком много», как будто это плохо! Но вы знаете, что ваша «слишком большая» полоса ведет к трансформации. Пришло время воплотить большие идеи в жизнь, Весы.

Чтобы использовать свою силу для наибольшего блага, создавая то, чем вы всегда будете гордиться. Уверенность — это ваше волшебное слово, которое подготовит почву для власти. Что касается финансовых аспектов данной идеи, внесите свой вклад, оставив «как» и «почему» Вселенной.

Космический совет: Пора отправиться в «большой романтичный» путь.

♏ Скорпион

Быть в гармонии со своими эмоциями — это прекрасно. Это дает вам чувствительность, которая редко встречается в этом мире. Но сколько это слишком много? Где можно провести черту? Важно различать, что у ваше, а что нет.

Нет нужды нести вес мира на своих плечах, Скорпион. Так что найдите способ быть там для других с осознанием ваших границ. С другой стороны, дух Холи, вероятно, заставит вас чувствовать себя особенно снисходительным. Вы давно мечтали о той самой сумке? Сейчас настало время получить все в свои руки.

Космический совет: кто говорит, что розничная торговля — это плохо?

♐ Стрелец

То, что это еще не проявилось, не означает, что это не произойдет. Считайте, что ваши молитвы ответили. Доверьтесь таинственным силам выше. Вселенная находится в настроении дать вам еще немного.

Таким образом, в штаб-квартире Стрельца сейчас много времени. Наступление весны приносит с собой известие о большой прибыли. Получите удовольствие от того, что вам предлагают сейчас, откладывая несколько монет на будущее.

Космический совет: в вашем мире сезон урожая!

♑ Козерог

Если у вас возникли противоречия по поводу определенных отношений, верьте, что эта полная луна принесет с собой дар ясности. Если вы верите, что они «единственные», возможно, так оно и есть. Доверьтесь тому, что говорит вам ваша интуиция и куда ведет вас ваша жизнь.

Все происходит в божественном порядке. Некоторые из вас могут подумать о том, чтобы принести свое в этот мир. Боги и Богини Рождения и Плодородия на вашей стороне. Реальный вопрос: готовы ли вы принять свою чувственную природу?

Космический совет: Боги и Богини Рождения и Плодородия подмигивают вам.

♒ Водолей

Если вы сомневались в присутствии кого-то в вашей жизни, верьте, что вы получите божественную ясность. Отпустите свои сомнения, Водолей. Этот роман должен быть. Наслаждайтесь миром и гармонией, которые приходят от знания друг друга на уровне души.

Вопреки тому, во что верят нам астрологические тексты, вы не в настроении собираться в сообщество. Вы бы предпочли отпраздновать Холи сегодня с близкими людьми. Там нет давления, чтобы принять приглашение, к которому у вас нет настроения.

Космический совет: любовь, баланс и гармония на картах.

♊ Рыбы

Карты предупреждают вас о переедании и перегибах всех видов. Если у вас было слишком много фильмов с Netflix и холодных вечеров подряд, пришло время изменить игру. Пора устроить вечеринку, Рыбы.

Нет ничего лучше, чем пробежка по парку, чтобы усилить поток гормонов, улучшающих самочувствие, и заставить Ци течь через ваше тело. Не один для беспокойных тренировок? Попробуйте что-нибудь более медитативное, например, сеанс тай-чи или внимательную прогулку на природе.

Космический совет: проводите больше времени на свежем воздухе, чтобы сбалансировать свою энергию.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта.