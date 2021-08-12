Дефект или норма: ТОП-3 российских звезд с глазами разного цвета

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Алиса Старжевская
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Гетерохромия — уникальная особенность, которой обладают не более 1% населения Земли.

Дефект или норма: ТОП-3 российских звезд с глазами разного цвета

Фото: www.globallookpress.com /a.isenegger

Нет на свете идеального человека. Однако каждый обладает той самой «изюминкой», что делает образ неповторимым и уникальным. Яркий тому пример — некоторые особенности внешности знаменитых артистов, которые явно заметны, но ни разу не приносили страданий своим обладателям. Так, например, некоторые российские звезды имеют глаза разного цвета.

Екатерина Гусева

К этой группе можно отнести Екатерину Гусеву — успешную женщину с привлекательной внешностью и потрясающей актерской карьерой. Многие и не подозревают, что у Гусевой редкая врожденная особенность — один глаз голубой, а другой — зеленый. На сцене театра актриса умело скрывает это при помощи макияжа, на съемках — в ход идет профессионализм операторов.

Instagram @_ekaterinaguseva_

Светлана Иванова

Популярная актриса Светлана Иванова также имеет глаза разного цвета — один зеленого цвета, а другой — карий. Однако этой особенности знаменитость нисколько не стесняется. Напротив, среди ее фото много тех, на которых звезда позирует анфас, демонстрируя уникальную гетерохромию.

Instagram @artistkaivanova

Илья Ковальчук

К числу «особенных» людей можно отнести и нескольких выдающихся российских хоккеистов. В том числе, Илью Ковальчука, у которого один глаз карий, а другой — практически черный. Однако эта особенность не повлияла ни на профессиональную карьеру спортсмена, ни на его личную жизнь.

Instagram @ilyakovalchukofficial

Подобные примеры, как нельзя лучше доказывают: не стоит бояться дефектов внешности. Зачастую они — «изюминка», придающая человеку особого шарма.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-8 звездных красавиц с самыми большими глазами в Голливуде. Этим девушкам точно не надо увеличивать глаза в фотошопе.

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