Богатые, но холостые: ТОП-5 самых завидных женихов России

Не всегда богатство и успешная карьера равно прекрасная личная жизнь. Зачастую все наоборот: где-то густо, а где-то пусто. 5-tv.ru публикует ТОП-5 самых завидных женихов России, которые никак не могут найти себе достойную партию.

Марат Сафин

ТАСС /Imago-Images/ИТАР-ТАСС

На первой строчке рейтинга — знаменитый теннисист Марат Сафин. В свои 41 спортсмен до сих пор одинок, хоть и неприлично богат: его состояние оценивается в 15 миллионов долларов. С тех пор как Марат обрел популярность, он пытался построить отношения со многими звездами шоу-бизнеса: с актрисой Еленой Кориковой, певицами Натальей Осиповой и Аидой Гарифуллиной, моделью Валерией Якубовской, а также с дочерью нефтяного магната Александра Жукова дизайнером Дарьей Жуковой. Однако ни один из этих романов не закончился свадьбой.

Тимур Батрутдинов

Instagram @timurbatrutdinov

Звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов по праву расположился на второй строчке рейтинга завидных женихов. Он не раз признавался: долгие годы ищет любимую, но, к сожалению, не может остановиться на ком-то одном. Раз от раза шоумен влюбляется, но чувства быстро остывают. А ведь он так мечтает о семье и детях!

Павел Дуров

Instagram @durov

На третьей позиции — основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров. Долларовый миллиардер не любит распространяться о том, что творится в его личной жизни. Кроме того, программист не тратит время на социальные сети, лишь изредка выставляя сексуальные фото с оголенным торсом. Может, это — особый сигнал?

Алексей Воробьев

ТАСС /Щербак Александр

Молодой и талантливый певец Алексей Воробьев занимает четвертую строчку ТОПа неженатых красавцев России. В последние годы артист пытался строить отношения и с Викторией Дайнеко, и с Анной Чиповской, и с Оксаной Акиньшиной, но все в пустую. Даже шоу «Холостяк» не стало судьбоносным в жизни Алексея. В финале проекта он заявил: его будущей невесте недостаточно быть роковой красоткой, она должна состояться как личность.

Егор Крид

ТАСС /Метцель Михаил

Завершает ТОП-5 богатых холостяков кумир молодежи — 27-летний Егор Крид. Несмотря на миллионы поклонниц, ежедневно предлагающих себя артисту, он так и не нашел среди них одну-единственную. Даже девушки с модельной внешностью не привлекают певца. Возможно, он просто не торопиться обременять себя брачными узами. Но в любой момент все может измениться.

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