Поклонники Тимура Юнусова, известного как Тимати, голову сломали, гадая, куда подевались татуировки с тела рэпера. Отсутствием своих знаменитых «рукавов» и «воротника» музыкант похвастался на своей странице в Instagram. На видео он демонстрирует чистые, гладкие руки и шею. Но ничего не объясняет.

Instagram @timatiofficial

Поклонники, даже не сразу понявшие, что изменилось в Тимати, не могут понять, как ему удалось бесследно избавиться от рисунков.

«Ну наконец помылся!»

«Здесь могла бы быть реклама тональника»;

«Я знал, что это все хна!»

«Походу новый бизнес наметил Тимати, салон по удалению татуировок»;

«Это новый фильтр, убирает татухи»;

«Как он это сделал? Кожу пересадил?»

«Тимур просто Алисе снова в „камень-ножницы-бумага“ проиграл»;

«Это же кофта такая, видно же рукава как заканчиваются», — выдвигают версии пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати лишился бороды, проиграв в «Камень, ножницы, бумагу» своей пятилетней дочке Алисе.