«Кожу пересадил?» — Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати
На видео музыкант демонстрирует чистые и гладкие руки.
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Фото, видео: Instagram @timatiofficial
Поклонники Тимура Юнусова, известного как Тимати, голову сломали, гадая, куда подевались татуировки с тела рэпера. Отсутствием своих знаменитых «рукавов» и «воротника» музыкант похвастался на своей странице в Instagram. На видео он демонстрирует чистые, гладкие руки и шею. Но ничего не объясняет.
Поклонники, даже не сразу понявшие, что изменилось в Тимати, не могут понять, как ему удалось бесследно избавиться от рисунков.
«Ну наконец помылся!»
«Здесь могла бы быть реклама тональника»;
«Я знал, что это все хна!»
«Походу новый бизнес наметил Тимати, салон по удалению татуировок»;
«Это новый фильтр, убирает татухи»;
«Как он это сделал? Кожу пересадил?»
«Тимур просто Алисе снова в „камень-ножницы-бумага“ проиграл»;
«Это же кофта такая, видно же рукава как заканчиваются», — выдвигают версии пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати лишился бороды, проиграв в «Камень, ножницы, бумагу» своей пятилетней дочке Алисе.
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