Начало нового учебного года — всегда стресс, как для ребенка, так и для его родителей. Специально для 5-tv.ru детский и семейный психолог рассказала, как родители могут помочь ребенку справиться с непростым периодом школьной жизни.

Нина Хомерики

Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук

Как заставить ребенка учиться?

Ребенка не нужно заставлять учиться — все дети по своей природе любознательны. Если посмотреть на малышей, которые только-только познают мир, то можно увидеть, что их переполняет энергия развития, любопытство, интерес, азарт к пониманию мира. Это мощный ресурс и главная задача родителей — поддержать этот познавательный интерес и любознательность ребенка. Для этого необходимо создать благоприятную познавательную среду, в которой ребенок бы рос, развивался и получал бы от этого процесса удовольствие.

Как пробудить в ребенке мотивацию к учебе?

Проблема мотивации — очень частый вопрос на консультации у психолога. Ко мне часто обращаются с запросом «ребенок ничего не хочет, я не могу заставить его учиться», говорят об абсолютной апатии и отсутствии мотивации к учебе. Подобная проблема носит системный характер и формируется не за один день: когда речь идет о подростке 13 лет, который ничего не хочет — это уже запущенная ситуация, нужно смотреть на то, с чего все началось. Намного проще предотвратить ошибки, чем потом их корректировать.

Дети по своей природе любознательны. Валерий Шарифулин/ТАСС

Основная задача начальной школы — научить ребенка учиться. Важно сохранить положительные эмоции ребенка к процессу обучения, для этого ему важно ощущать себя успешным. А таблицу умножения и алфавит он обязательно выучит. Но не любой ценой.

Сейчас много амбициозных родителей, которые стремятся дать все лучшее ребенку: определяют в гимназии с повышенным уровнем обучения, усложненными программами. Часто дети с первых классов попадают в агрессивную среду с давлением со стороны школы, со стороны родителей. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, чтобы он в своем ритме осваивал школьную программу, которая отвечала бы его возможностям.

Нужно ли помогать ребенку с домашними заданиями?

Я часто встречаю ситуации, когда родители делают домашние задания вместе с учеником, думая, что они помогают ребенку. Выполнение домашней работа — это зона ответственности ребенка. Когда родитель слишком вмешивается в этот процесс и начинает его контролировать, он оказывает медвежью услугу. Ребенок теряет чувство ответственности. У него нет возможности получить опыт, пусть даже негативный, основанный на переживании последствий от своих действий.

Родитель может и должен помочь ребенку, например, организовать процесс выполнения домашних заданий, научить самоконтролю.

Помогите школьнику составить режим дня. Heiko Wolfraum/ТАСС

Еще одна ошибка родителей — думать, что когда ребенок пошел в школу, он уже не нуждается в играх. Они убирают игрушки, и их место занимают уроки и еще раз уроки. В таком случае ребенок испытывает серьезный эмоциональный перегруз. Он еще не успел перестроиться, внутренняя позиция школьника формируется постепенно. Поэтому важно оставлять школьнику время для игр.

Нужно ли обсуждать оценки?

Оценки играют не очень хорошую роль, когда становятся намного важнее образовательного процесса и превращаются в самоцель. Для того чтобы этого не происходило, я предлагаю родителям ориентироваться не на результат, а на процесс. Когда мама или папа знают, сколько усилий ребенок приложил к тому или иному проекту, даже если он получил тройку или четверку, то нужно обсуждать с ним не эту оценку, а его чувства, переживания, мысли на этот счет. Что он вложил в задачу, каким смыслом наполнена та или иная деятельность?

Что делать, если у ребенка есть сложности в обучении?

Иногда причинами являются когнитивные, интеллектуальные сложности ребенка, когда программа не соответствует его уровню возможностей. Очень частая проблема с синдромом дефицита внимания — тогда нужна определенная коррекция, помощь.

Эмоциональные, в том числе, семейные трудности также часто могут быть причиной снижения успеваемости. В этом случае можно наблюдать ребенка, который хорошо учится, а потом вдруг что-то происходит и успеваемость резко падает. Это повод обратиться к специалисту, детскому психологу, чтобы оказать своевременную помощь ребенку.