Весне дорогу! Чего нельзя делать 12 марта в день Василия-Капельника

Церковь почитает 12 марта память священномученика Арсения, митрополита Ростовского, блаженного юродивого Николая Псковского, сумевшего, по преданию, отвратить Ивана Грозного от кровавой резни в Великий пост, а также преподобного Василия Исповедника, жившего в VIII веке в Константинополе. Он был монахом и во времена царствования византийского императора-иконоборца Льва Исавра вместе со своим учителем и сподвижником преподобным Прокопием подвергся истязаниям и был заточен в тюрьму до самой смерти нечестивого правителя. А после освобождения Василий продолжил свой иноческий подвиг, наставляя многих в православной вере и умер своей смертью через десять лет.

В народе же святой был прозван Василием-Капельником или Василием-Солнечником, поскольку 12 марта обычно наступает настоящая весна, и начинается капель.

Что нужно и чего нельзя делать 12 марта

С давних времен люди верили, что на Василия-Капельника сосны, ели и другие хвойные деревья получают необычайную силу. В этот день полагается собрать сосновые почки и добавить в чай — это укрепит иммунитет. Еловые, сосновые и можжевеловые ветки также ставят в комнатах, чтобы исходящий от них аромат прибавил здоровья всем домочадцев.

Среди незамужних девушек существует поверье, что если испечь 12 марта весенние калачи и поесть их натощак, в ближайшее время появится суженный и скоро будет назначена свадьба, а замужняя жизнь будет счастливой.

Считается также, что если жена в этот день будет особенно ласкова к мужу, он останется ей верен на всю жизнь, и никакая разлучница не сможет его увести.

Несмотря на переход от зимы к весне, день этот в народе считался одним из самых несчастливых. Отправляться по делам 12 марта нужно, соблюдая осторожность и прочитав молитву. Нельзя подметать в доме, чтобы не вымести счастье, достаток и здоровье, нельзя бросать в огонь волосы с расчески, а также громко разговаривать и ругаться рядом с открытым пламенем.

Народные приметы на 12 марта

Если день солнечный, воздух становится целебным и лечит все болезни

Если на Василия пойдет дождь, погода летом будет хорошей.

Сосновые почки, собранные на Василия-Капельника будут целебными целый год.

Сны, увиденные в ночь с 11 на 12 марта сбудутся на девятый день.

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