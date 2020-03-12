🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 12 марта, убывающая Луна в знаке Весов благоволит смельчакам, отринувшим свои страхи ради исполнения мечты, а также сулит перемены в романтических отношениях. Некоторым стоит по-новому взглянуть на своих давних знакомых.

♈ Овен

Вместе с нами со временем меняются и наши отношения. Возможно, вы когда-то общались как друзья, но сейчас между вами стало намечаться что-то большее. Не стоит начать действовать немедленно. Не торопитесь (но и не медлите), спокойно исследуйте эту связь. Одни отношения обещают дать вам много, но другие станут угрозой для вашего спокойствия. Будьте осторожны, выбирая нового человека.

Космический совет: подумайте, стоит ли сделать решающий шаг от друзей до любовников.

♉ Телец

Мир постоянно давит на нас нереальными требованиями. Стоит ли поддаваться давлению? Это выбор, который вы должны сделать сами. Время от времени делайте перерыв для сохранения психического здоровья, Тельцы. Займитесь искусством, начните роман или посмотрите на звезды. Сделайте вещи, которые принесут вам радость. Научитесь лучше управлять своим временем, чтобы потратить его на себя.

Космический совет: найдите баланс между тем, что вы делаете для денег, и тем, что вы делаете для души.

♊ Близнецы

Что заставляет вас мечтать о самых высоких достижениях? Разве это чувство неизбежно сопровождается страхом и переживаниями? Есть большая вероятность, что в скором времени неуверенность в себе помешает вам в достижении своих целей. Освободиться от сомнений вам поможет цитата Теодора Рузвельта: «Успех достается человеку, который находится на арене с грязным и окровавленным лицом, доблестно борется, ошибается, встает после неудачи и продолжает бой, потому что нет успеха без ошибок».

Космический совет: не позвольте страху допустить ошибку остановить вас.

♋ Рак

Как люди, мы любим наши рассказы о себе, не так ли? И часто эти рассказы изображают нас в качестве жертвы. Конечно, все вышло не так, как хотелось бы, да и обстоятельства были не в нашей власти. Но есть важная деталь, Рак: обстоятельства всегда будут такими. Вам просто нужно решить, какую роль они сыграют в вашей истории. Сейчас не время думать о всех возможных сценариях провала. Приступите к тому, во что вы верите, сделайте первый шаг и оставьте остальное высшим силам.

Космический совет: найдите смелость, необходимую вам, чтобы следовать к своей цели.

♌ Лев

«Перебор» — это сколько, Лев? Сегодня вы, вероятно, узнаете это, особенно если вы планировали выйти за пределы собственных возможностей. Чтобы защитить свое психическое и физическое здоровье, внесите коррективы в планы. Например, делегируйте часть задач, а сами сосредоточьтесь на чем-то более важном. Если нужно, можете и вовсе приостановить дела. Сегодняшний день вряд ли получится слишком продуктивным для вас.

Космический совет: сделайте сегодня заботу о себе важнее работы.

♍ Дева

Иногда возможности возникают на нашем пути сами собой. В других случаях нужно надеть сексуальный черный костюм и привлечь их. Девы, сегодня перед вами может возникнуть достойная усилий возможность. Однако увидев ее, не забывайте о прежних целях. Проекты, над которыми вы уже работаете, тоже важны. Вы можете не увидеть великолепные результаты сразу, но со временем терпение и настойчивость обязательно окупятся.

Космический совет: максимально используйте предоставленные возможности.

♎ Весы

Джек Кэнфилд однажды сказал: «Все, что ты хочешь, находится на другой стороне страха». Как будто прочитал ваши мысли, Весы? Сейчас настало время, чтобы начать исполнять ваши самые смелые мечты, несмотря на все риски. Вы можете не иметь идеального плана, и это нормально. Пройдите свой путь с мужеством и уверенностью, зная, что Вселенная поможет преодолеть преграды. Помните, что совершенство переоценено. Позвольте себе допускать ошибки и учиться на них.

Космический совет: самое время попытаться исполнить вашу самую смелую мечту.

♏ Скорпион

Ваша любовная история полна волшебства, Скорпион. Она может похвастаться обожанием, преданностью и страстью. Вам повезло встретить свою половину. Берегите отношения, которые вы создали. Одиночкам стоит по-новому посмотреть на своих знакомых. Даже если вы редко видитесь, ваши пути все еще пересекаются. Время перехода от друзей к любовникам наступило сейчас.

Космический совет: проверьте, не стала ли ваша дружба чем-то большим.

♐ Стрелец

Внимательно посмотрите на свои потребительские привычки. Речь идет не только о том, что вы кладете на свою тарелку, но и о том, что вы читаете, смотрите, слушаете и чем окружаете себя. Проанализируйте токсичные элементы в этом перечне и затем, не задумываясь, удалите их из него. Создайте среду, которая поддерживает ваш рост и мотивирует быть лучше. Что касается этих повторяющихся, но нерегулярных отношений, вы точно знаете, что вам нужно делать, Стрелец.

Космический совет: создайте среду, которая поддерживает ваш рост.

♑ Козерог

Вы уже какое-то время накапливаете деньги, чтобы обезопасить свое будущее. Ваша преданность этой идее заслуживает похвалы, но что насчет сегодняшнего дня, Козерог? Преодолейте преграды, которые мешают вам наслаждаться простыми удовольствиями жизни. Сегодня вам разрешается немного побаловать себя. Угостите себя чаем (с небольшим количеством джина, конечно) под чтение любимой книгой или разоритесь на ожерелье, о котором давно мечтали.

Космический совет: побалуйте себя немного.

♒ Водолей

Ваше желание заботиться о других вытеснит другие чувства на этой недеде. Продолжайте быть проводником любви, но не забывайте о границах разумного. Продолжайте сиять и не завидуйте тем, с кем пересекаетесь. Смело соберите своих друзей и устройте для них праздник.

Космический совет: устройте праздник для своих друзей.

♊ Рыбы

Иногда с вашим телом и чувственностью происходит что-то, что заставляет вас ощущать себя своей лучшей версией. Этот момент настал, Рыбы. Используйте его, чтобы изменить ваши романтические отношения. Занимайтесь любовью под лунным светом, ведите откровенные разговоры, свяжитесь с кем-то совершенно новым. Позвольте себе рискнуть.

Космический совет: откройтесь любви.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта.