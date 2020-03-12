Выдержка и рьяность Анастасии Волочковой поразила работников бани в Подмосковье. Водные процедуры — вторая известная страсть балерины помимо шпагатов. Себя она по праву называет «грозой бань». В этот раз звезда вновь подтвердила это прозвище.

Волочкова выложила в Instagram видео, на котором выходит из парной в одном полотенце с таким же полуголым банщиком по имени Виктор. По ней видно, что своего спутника она не стесняется. Утомленный на вид сотрудник утирает пот и говорит, что таких парильщиков, как Анастасия, не встречал даже среди мужчин.

«Очень сильная женщина!» — сказал Виктор.

Instagram @volochkova_art

Анастасия испробовала на себе максимально высокие температуры в бане, в волю попарилась с дубовыми и еловыми вениками, а позже окунулась в ледяную купель.

«Поэтому во мне столько силы духа и бодрости», — заметила Волочкова.

Анастасия покинула банный комплекс не с пустыми руками. Восхищенные ей сотрудники подарили звезде веники и пышный букет роз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова «испугала» спортсмена шпагатом в TikTok.