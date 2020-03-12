«Даже среди мужиков такого не видел» — Банщик рассказал, как попарил Волочкову
Балерина в очередной раз подтвердила прозвище «гроза бань» и поразила мужчин своей рьяностью.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Выдержка и рьяность Анастасии Волочковой поразила работников бани в Подмосковье. Водные процедуры — вторая известная страсть балерины помимо шпагатов. Себя она по праву называет «грозой бань». В этот раз звезда вновь подтвердила это прозвище.
Волочкова выложила в Instagram видео, на котором выходит из парной в одном полотенце с таким же полуголым банщиком по имени Виктор. По ней видно, что своего спутника она не стесняется. Утомленный на вид сотрудник утирает пот и говорит, что таких парильщиков, как Анастасия, не встречал даже среди мужчин.
«Очень сильная женщина!» — сказал Виктор.
Анастасия испробовала на себе максимально высокие температуры в бане, в волю попарилась с дубовыми и еловыми вениками, а позже окунулась в ледяную купель.
«Поэтому во мне столько силы духа и бодрости», — заметила Волочкова.
Анастасия покинула банный комплекс не с пустыми руками. Восхищенные ей сотрудники подарили звезде веники и пышный букет роз.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова «испугала» спортсмена шпагатом в TikTok.
Нашли ошибку?