ТОП-5 губительных последствий употребления вина для женской красоты

|
Алиса Старжевская
2 107

Специалисты утверждают: сиюминутное удовольствие не стоит горьких слез ни одной красавицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Michaela Begsteiger

Романтический ужин, приятная компания, вкусный ужин и… несколько бокалов вина. Красивая картинка из кинофильма в реальной жизни может обернуться настоящей трагедией для женской красоты. И вот почему.

Во-первых, проблемы с кожей не заставят себя долго ждать. Алкоголь буквально «иссушает» организм. Так, даже один бокал вина может стать причиной стянутости кожи. Конечно, женщина может «реанимировать» ее маской или кремом. Однако данную проблему необходимо решать комплексно. Иначе — недалеко до акне, угрей и расширенных пор.

Во-вторых, после регулярного употребления алкоголя женская душевая наверняка пополнится средствами против ломкости и тусклости волос. Спиртное истончает даже самую густую шевелюру, поскольку нарушается кровообращение. Если не хотите закупаться париками — лучше пренебречь вином на вечеринке.

В-третьих, тяжелеет взгляд. Не зря врачи утверждают, что женский алкоголизм страшнее мужского. Даже самая нежная и хрупкая дама, злоупотребляющая спиртным, вскоре станет похожа на отекшую барышню «с низкой социальной ответственностью».

В-четвертых, желтеют зубы и разрушается эмаль. Алкоголь не просто иссушает организм, но и способствует «вымыванию» важных микроэлементов. В том числе, из зубной эмали, вследствие чего в скором времени женщина будет заботиться не о покупке нового платья на вечеринку, а об установке дорогостоящих виниров или имплантатов.

Ну, и, пожалуй, самое неприятное из вышеперечисленных последствий — «заплывшая» фигура и лишний вес. Гормональные скачки, которые провоцирует алкоголь, редко меняют тело женщины в лучшую сторону. Скорее всего, даме, любящей тусовки, придется вскоре переключить внимание на фитнес-залы.

Стоит ли минутное удовольствие таких огромных жертв? Об этом женщине лучше подумать заранее, утверждают специалисты.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 простейших способов избавиться от похмелья. Чтобы устранить последствия праздничных гуляний, необязательно бежать в аптеку. Можно просто заглянуть на кухню.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
Рунический гороскоп на неделю с 16 по 22 августа для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
Собянин отменил обязательный перевод 30% работников на «удаленку»
19:47
Большая вода пришла в Анапу: разрушена дамба, машины сносит мощными потоками
19:43
Конфискованный у немца танк «Пантера» оценили в миллионы долларов
19:29
Стала известна личность одной из погибших при взрыве автобуса в Воронеже
19:16
Самовыдвиженец Роман Юнеман сдал сфальсифицированные подписные листы
19:09
Эрмитаж обвинил Линдеманна в незаконном использовании изображений экспонатов

Сейчас читают

Нападающий «Миннесоты» Фолиньо: «Лично полечу в Россию и заберу Капризова из Сибири»
Житель Афганистана рассказал о жизни под руководством талибов
Машина ушла под воду вместе с водителем в Анапе
Александр Васильев рассказал, каких женщин богатые мужчины хотят в содержанки
В Самаре оцепили территорию вокруг автомобиля с тротиловыми шашками

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака