Какие женские черты привлекают мужчин разных знаков зодиака?

Женщины для того, чтобы познакомиться с мужчиной, как правило, склонны прибегать к сторонней помощи. Представительницы прекрасного пола размещают объявления на сайтах знакомств, подписываются на страницы в социальных сетях, иногда засылают сватов, а также прибегают к множеству других «уловок».

Астрологи считают, что прежде, чем идти на первое свидание с объектом обожания, стоит запастись некоторой информацией, которая поможет при налаживании контакта. К тому же, специалисты утверждают, что к представителям каждого знака зодиак надо искать индивидуальный подход. Так что же привлекает мужчину в женщине, а что моментально отталкивает?

Овен

Внимание Овнов притягивает женский ум, но в разумных пределах. Избранница не должна превосходить их по интеллекту. При этом, ей нужно быть отличной собеседницей. Овны быстро потеряют к вам интерес в случае, если вы начнете нести откровенные глупости. И это, несмотря на шикарную фигуру и остальные внешние достоинства. Также им не нравятся женщины, которые постоянно жалуются и бывает слишком эмоциональными.

Телец

Тельцы оценят по достоинству девушку, которая имеет роскошное тело, одевается со вкусом и вполне может посмеяться над их шутками. Чрезмерно требовательные болтушки отобьют интерес Тельца сразу и навсегда.

Близнецы

Близнецам нравятся целеустремленные дамы, способные дать как можно больше свободы. А если вы хотите завладеть вниманием представителей этого знака, то создайте небольшую интригу и поиграйте с ними. Никогда не показывайте Близнецам своего негодования от их поступков. К тому же, не вздумайте их перебивать, жаловаться и плакать. Еще они ненавидят неприятный запах изо рта.

Рак

Подкупить Рака можно качественной едой и увлекательными разговорами. Получилось? Наслаждайтесь — он ваш! Эти мужчины ценят тех, кто смотрит им в глаза, имеет терпение, а также ухаживает за собой и бывает нежным. Раки терпеть не могут лишнюю опеку и заботу. Ненавидят тотальный игнор. Их самые отъявленные враги — сплетни, высокомерие и грязь.

Лев

Мужчины-Львы любят красивых обеспеченных женщин с хорошей работой и достойной машиной. Часто берут на себя инициативу и предпочитают лидировать в отношениях. Они не любят девушек с плохими манерами и полным отсутствием амбиций. Ложь для Львов просто недопустима.

Дева

Мужчина, рожденный под этим знаком, выберет себе начитанную даму с изысканным вкусом. Она будет уметь правильно оценивать его мнение, любить животных и красиво одеваться, а также заниматься благотворительностью. Девы не обратят внимания на женщину, которая неправильно питается и не отдает должное внимание личной гигиене. Длительные рассказы о медицинских процедурах и операциях также сделают свое пагубное дело.

Весы

Весам нужны обаятельные, модно одетые красотки. Эти мужчины без ума от девушек, которые любят театр, книги и искусство в принципе. Высокомерные ханжи сразу вызовут негативную реакцию у представителей этого знака зодиака. Особенно те, кто постоянно судачит о спорте.

Скорпион

Чувственные женщины моментально цепляют Скорпионов. Такой мужчина предпочтет лояльную ко многим вещам обеспеченную даму, которой не чужд зрительный контакт. При Скорпионах не стоит выносить подробности личной жизни на люди. Они терпеть не могут неуверенных в себе и любопытных, а также все время кричащих и неряшливых.

Стрелец

Стрельцы — обладатели отличного чувства юмора и независимости. Этого же они требуют и от своей избранницы. Их тянет к тем, кто верит в себя, обожает спорт и путешествия. Хотите ему понравиться — соглашайтесь на самые неожиданные предложения. Чрезмерно скромные и ограниченные женщины, полные страхов и сомнений, Стрельца вряд ли заинтересуют. Кроме того, рассуждения на тему свободного образа жизни также приведут к неудаче.

Козерог

Весьма привлекательными для Козерогов будут девушки с безупречными манерами. Быстро расположить этого мужчину к себе можно пригласив его на ужин и подав угощение на дорогой посуде. Бутылка элитного вина лишней не будет. Козероги терпеть не могут стоптанные туфли, неряшливость в одежде и немытые волосы. Если он почувствует фальшь с вашей стороны — ничего не получится.

Водолей

Девушки, способные проявить сочувствие, понять и принять эксцентричность Водолея, будут иметь огромное преимущество. Эти мужчины просто обожают глубокомыслящих интеллектуалок. Действенный способ расстаться с Водолеем — сказать ему «нет». Он сочтет это за полное отторжение личности. Не любят глупых, заносчивых и узколобых.

Рыбы

Тихая обожательница животных сможет быстро обратить на себя внимание мужчин-Рыб. Шкафчик с хорошими напитками у вам дома — станет для него особенным бонусом. Рыбы не станут терпеть постоянно говорящую по телефону даму, которая на ходу пытается урвать что-то со стола и, при этом, жалуется, что ее никто не ценит. Не вздумайте говорить плохо о его близких, так как семья для представителей этого знака — святое.

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