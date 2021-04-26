Четыре женских имени, под которыми рождаются настоящие красавицы

Психологи убеждены, что, давая имя своему ребенку, родители во многом определяют его судьбу. Называя своих детей, они влияют на темперамент, характер и даже таланты своего наследника. На портале Femmie рассказали, какие имена дать девочкам, чтобы они выросли сногсшибательными красотками.

София

Имя София, согласно аналитике американского эксперта Лоры Уоттенберг, признано самым популярным среди женщин. Считается, что названные так представительницы прекрасного пола обладают удивительным магнетизмом, шармом и обаянием. Это позволяет им всегда оставаться в центре внимания и привлекать мужчин уже при первой встрече. В Софий можно легко влюбиться и абсолютно невозможно забыть.

Есения

Обладательницы имени Есения отличаются добротой и отзывчивостью, несмотря на внешнюю замкнутость. Как правило, такие женщины невероятно сообразительны, интеллектуальны и любознательны. Представителей противоположного пола они привлекают своей романтичностью и необычным взглядом на мир.

Есении — целеустремленные натуры, способные на настоящую и преданную любовь.

Марта

В переводе с арамейского имя Марта означает «госпожа, владычица» — такое описание идеально подходит для женщин, которых так назвали родители. Нередко они рождаются властными натурами, которые при первой встрече производят впечатления ранимых девушек.

Кроме привлекательной внешности, обладательница этого имени получили и много других положительных качеств: ум, доброту, преданность и удивительное трудолюбие. Кроме того, мужчин покоряет бесстрашие таких женщин и их безрассудство.

Мила

Некоторые утверждают, что Мила является сокращенной формой имени Людмила и в переводе означает «милая». Действительно, обладательницы этого имени наделены необыкновенно красивой внешностью и могут покорить сердце кавалера одним взмахом ресниц.

Имя Мила является неким синонимом женственности и очарования. Такие женщины, не прилагая особых усилий, смогут произвести впечатление на любого.

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