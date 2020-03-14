Родительская суббота или Авдотья Весновка: что можно и нельзя делать 14 марта
На Руси говорили, что самое главное сегодня — молиться за почивших родственников, а также быть при деле.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: azbyka.ru, ТАСС / Савостьянов Сергей, /Кузьмиченок Василий, /Федосенко Наталия, /Алеев Егор, /Геодакян Артем
Традиционно 14 марта наши предки чтили память Евдокии Илиопольской. В народе этот день называли праздником Авдотьи Весновки. Считалось, что эта святая хранит ключи от весенних вод и может повлиять на будущий урожай. Поэтому на Руси советовали хорошенько помолиться сегодня прежде, чем начинать посевы.
Кроме того, русская православная церковь 14 марта 2020 года отмечает первую Родительскую субботу Великого поста. В этот день христиане вспоминают почивших родственников, потому как в остальное время службы в храмах сокращены и не предусматривают времени для молитв за души умерших.
Что нельзя делать в Родительскую субботу?
Во-первых, в этот священный праздник строго-настрого запрещается употреблять спиртное. Это говорит о неуважении к усопшим родственникам.
Во-вторых, нежелательно конфликтовать, ругаться и даже повышать голос — можно привлечь несчастье в дом.
В-третьих, под запретом любые шумные веселья и праздное время препровождение. Лучше — помолиться и заняться домашними делами.
В-четвертых, сегодня не стоит строить планы — реализовать их вряд ли удастся.
Что нужно делать 14 марта?
Несмотря на то, что на Авдотью Весновку бессмысленно мечтать о прекрасном, пойти и приобрести что-нибудь полезное для дома будет прекрасной идеей. Даже самые крупные покупки сегодня окупятся с лихвой.
Кроме того, в этот праздник стоит уделить внимание бездомным животным. Предки считали, если покормить живность или даже забрать к себе домой — к долгой и счастливой жизни без материальных проблем.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какое будущее ждет людей, родившихся в пятницу, 13-го.
Нашли ошибку?