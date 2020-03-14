Родительская суббота или Авдотья Весновка: что можно и нельзя делать 14 марта

Традиционно 14 марта наши предки чтили память Евдокии Илиопольской. В народе этот день называли праздником Авдотьи Весновки. Считалось, что эта святая хранит ключи от весенних вод и может повлиять на будущий урожай. Поэтому на Руси советовали хорошенько помолиться сегодня прежде, чем начинать посевы.

Кроме того, русская православная церковь 14 марта 2020 года отмечает первую Родительскую субботу Великого поста. В этот день христиане вспоминают почивших родственников, потому как в остальное время службы в храмах сокращены и не предусматривают времени для молитв за души умерших.

Что нельзя делать в Родительскую субботу?

Во-первых, в этот священный праздник строго-настрого запрещается употреблять спиртное. Это говорит о неуважении к усопшим родственникам.

Во-вторых, нежелательно конфликтовать, ругаться и даже повышать голос — можно привлечь несчастье в дом.

В-третьих, под запретом любые шумные веселья и праздное время препровождение. Лучше — помолиться и заняться домашними делами.

В-четвертых, сегодня не стоит строить планы — реализовать их вряд ли удастся.

Что нужно делать 14 марта?

Несмотря на то, что на Авдотью Весновку бессмысленно мечтать о прекрасном, пойти и приобрести что-нибудь полезное для дома будет прекрасной идеей. Даже самые крупные покупки сегодня окупятся с лихвой.

Кроме того, в этот праздник стоит уделить внимание бездомным животным. Предки считали, если покормить живность или даже забрать к себе домой — к долгой и счастливой жизни без материальных проблем.

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