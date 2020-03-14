🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 14 марта, звезды советуют не пренебрегать мнением окружающих, а также позволить себе немного расслабиться. Впереди — большие перемены.

♈ Овен

Сегодня Овнам придется направить все силы на борьбу за личное пространство. Однако главное — не поддаваться панике и не выходить из себя, даже если кто-то будет вас провоцировать. Кроме того, помните: любой стресс пагубно влияет на здоровье. Лучше займитесь чем-нибудь приятным или посидите дома в тишине — созидайте.

Космический совет: забудьте про страх и сконцентрируйтесь на собственных желаниях.

♉ Телец

Сегодня Тельцы буквально заново научатся любить. Те, кто ранее боялся вступать в отношения, наконец, сделают правильный шаг навстречу судьбе. А тем, у кого уже есть вторая половинка звезды советуют: не бойтесь экспериментировать — разожгите пламя страсти. Поверьте, именно сейчас лозунг «Ешь, Молись, Люби» принесет в вашу жизнь неповторимые эмоции.

Космический совет: будьте внимательны к чувствам близких людей.

♊ Близнецы

Этот день Близнецам может принести немало проблем. Но если удастся взглянуть на ситуацию с другой стороны — ждите похвал. Главное сегодня — не попасть в ловушку собственного разума и верить, что даже из самого запутанного лабиринта всегда есть выход.

Космический совет: изменение перспективы поможет решить наболевшие проблемы.

♋ Рак

В течение ближайших суток Раки почувствуют небывалый прилив энергии и сил. Кроме того, может возникнуть желание заняться духовными практиками. Не отказывайте себе в возможности лучше понять внутренний мир — в долгосрочной перспективе это знание поможет вам лучше совладать с окружающими.

Космический совет: это время духовного пробуждения. Не упустите момент — направьте энергию в нужное русло.