Обжорство и секс могут спровоцировать сердечный приступ

Семь неявных причин сердечного приступа назвали кардиологи, пишет издание MedikForum. Известно, что эта беда может постичь любого, когда артерия, снабжающая сердце кровью, внезапно закупорится. Однако привести к этом могут самые разные предпосылки.

Одна из них, по мнению кардиологов, ранее пробуждение. Не секрет, что сердечные приступы чаще всего происходят утром, когда идет активная выработка гормонов организмом, что увеличивает нагрузку на сердце. Играет роль здесь и обезвоживание после сна, которое создает дополнительное напряжение и учащает ритм сердца.

Привести к сердечному приступу может и стрессовая ситуация или даже стихийное бедствие. Человек, ставший свидетелем такого события как землетрясение или цунами, может получить приступ даже много лет спустя.

Пожалуй, самая необычная причина — секс. Это нагрузка на сердце человека, а для тех, кто не обладает крепким здоровьем, любовная утеха может оказаться последней.

Банальная простуда тоже может привести к сердечному приступу. Статистика показывает, что риск такого исхода у болеющих ОРВИ увеличивается вдвое.

Не менее опасен здесь и спорт. Причем не только большой, но даже «диванный» — просмотр спортивных соревнований по ТВ тоже может спровоцировать приступ.

Стать причиной инфаркта может и недосып. Особенно подвержены этой опасности те, кто уделяет сну менее шести часов в сутки.

Наконец, к сердечному приступу приводит и обычное обжорство. Чревоугодие ведет к тому, что в организме вырабатывается гормон стресса, растет давление и увеличиваются сокращения сердечной мышцы. Все вместе может спровоцировать приступ.

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