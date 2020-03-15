Федот Ветронос: что можно и категорически нельзя делать 15 марта
В этот день вообще не рекомендуется выходить на улицу, потому что дух ветра может забрать вас с собой навсегда.
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Фото, видео: azbyka.ru, ТАСС /Колбасов Александр, /Шарифулин Валерий, /Федосенко Наталия
Народный праздник «Федот Ветронос» посвящен святому мученику — епископу Феодоту Киринейскому. Он жил в четвертом веке на Кипре и обратил в христианскую веру множество язычников. За это верующего мучили и пытались убить, однако он преодолел все испытания судьбы и скончался в результате естественной смерти на склоне лет.
Праздник получил такое название из-за того, что в этот день обычно дуют сильные ветра.
Что можно делать 14 марта
По традиции в этот день нужно начинать работать с рассадой. Советуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея.
Известно, что сегодня можно задобрить домовенка в своем жилище. Для этого нужно приобрести красную герань и поставить ее на окно в гостиной. Сдачу за купленный цветок обязательно оставьте продавцу. Это принесет в дом достаток.
Что категорически нельзя делать 15 марта
Древние обычаи гласят, что в этот день вообще нельзя выходить из дома. Якобы дух ветра способен навсегда унести человека за собой. Для этого он сбросит на голову жертвы сосульку, повалит дерево или устроит еще какую-нибудь «случайность».
Также не стоит заниматься в этот день рукоделием. Особенно это касается штопки одежды. Считается, что таким образом можно «зашить» счастье и достаток.
Запрещено поднимать на улице деньги или забытые вещи. Все это приведет вас к нищете.
Не нужно покупать вещи 15 марта. Они не прослужат долго и порвутся, либо их попросту украдут.
Приметы 15 марта
— пойдешь против ветра — накличешь беду или болезнь;
— какая погода будет в этот день — таким будет и июль;
— дует южный теплый ветер — лето будет жарким и влажным;
— пошел снег — весна будет долгой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать 14 марта в день Авдотьи Весновки.
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