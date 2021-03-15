Федот Ветронос: что можно и категорически нельзя делать 15 марта

Народный праздник «Федот Ветронос» посвящен святому мученику — епископу Феодоту Киринейскому. Он жил в четвертом веке на Кипре и обратил в христианскую веру множество язычников. За это верующего мучили и пытались убить, однако он преодолел все испытания судьбы и скончался в результате естественной смерти на склоне лет.

Праздник получил такое название из-за того, что в этот день обычно дуют сильные ветра.

Что можно делать 14 марта

По традиции в этот день нужно начинать работать с рассадой. Советуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея.

Известно, что сегодня можно задобрить домовенка в своем жилище. Для этого нужно приобрести красную герань и поставить ее на окно в гостиной. Сдачу за купленный цветок обязательно оставьте продавцу. Это принесет в дом достаток.

Что категорически нельзя делать 15 марта

Древние обычаи гласят, что в этот день вообще нельзя выходить из дома. Якобы дух ветра способен навсегда унести человека за собой. Для этого он сбросит на голову жертвы сосульку, повалит дерево или устроит еще какую-нибудь «случайность».

Также не стоит заниматься в этот день рукоделием. Особенно это касается штопки одежды. Считается, что таким образом можно «зашить» счастье и достаток.

Запрещено поднимать на улице деньги или забытые вещи. Все это приведет вас к нищете.

Не нужно покупать вещи 15 марта. Они не прослужат долго и порвутся, либо их попросту украдут.

Приметы 15 марта

— пойдешь против ветра — накличешь беду или болезнь;

— какая погода будет в этот день — таким будет и июль;

— дует южный теплый ветер — лето будет жарким и влажным;

— пошел снег — весна будет долгой.

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