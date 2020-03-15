🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Вселенная просит вас заменить беспокойство верой. Как сознательный человек, вы способны выйти за пределы иллюзии. Казалось бы, хаотичные обстоятельства помогают вам освободиться от ложного и выровнять свой истинный путь. Продолжайте вибрировать на высоких частотах. Идите вперед с верой в сердце. Практика благодарности — это отличный способ добиться трансформации и привлечь множество благословений в ваш мир.

Прежде чем вы отправитесь на поиски своей единственной настоящей любви, вы должны усвоить важный урок. Урок, который одновременно и прост, и сложен: вы — ваша собственная настоящая любовь. Отпустите мысль, что вы неполны; что есть человек, который является вашей лучшей половиной. Истинная любовь — это не то, что делает вас цельным, а то, что усиливает целостность внутри вас и помогает вам вибрировать выше.

У всех нас есть место, секретная ниша, где мы чувствуем себя едиными с собой и таинственными силами выше. Где ваше убежище? Это физическое пространство или то, что вы испытываете в своих психических видениях и снах? Сегодня вас просят отступить в это пространство и пройти в глубины своей души. Это поможет вам осознать истину о том, что хаос снаружи преходящ. Мир и спокойствие всегда можно найти, обратив свой взгляд внутрь.

Часто мы думаем, что наш вклад не имеет значения, поэтому мы продолжаем жить неосознанно. Но никакой вклад не бывает слишком мал. Помните, вы всегда оставляете след позади себя. Ваш выбор влияет на окружающую среду и коллективное сознание. Поэтому сохраняйте воду и другие ресурсы, сокращайте использование пластика, питайтесь натуральными продуктами и подумайте о принятии растительной диеты. Связь с Матерью-Землей пробудит ваше сочувствие и побудит вас служить ей так, как вам кажется.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 15 марта для многих начинается новый и важный период в жизни. Пора перестать строить из себя жертву, поверить в свои силы и взяться за дело со всем усердием.

♌ Лев

Вселенная будет повторять уроки, пока вы не поймете, что вам нужно. Когда вы замечаете повторяющиеся закономерности в своей жизни, найдите время, чтобы осознать то, что вам открывают. Откуда ваша обида? Когда в последний раз у вас был момент, чтобы вы приготовили себе чашку чая и посмотрели на закат? Подумайте о том, почему вам так трудно разделить свою нагрузку или позволить окружающим взять на себя управление, даже если вы знаете, что они в состоянии это сделать. Изучение приоритетов изменит игру для тебя навсегда.

Космический совет: пусть другие разделяют вашу нагрузку.

♍ Дева

Вы редкий и драгоценный камень. Они могут изо всех сил стараться быть похожими на вас, но им никогда не стать вами. Поддельная дизайнерская сумка никогда не сможет превратиться в оригинал, верно? Так что не позволяйте мелким ссорам и соревнованиям задеть вас. Вы заслужили право быть там, где вы есть. Что касается выполнения работы, ваша задача состоит в том, чтобы донести свою точку зрения, не вступая в войну. Научись держать свое эго в стороне. Ваше терпение и настойчивость в конечном итоге вдохновят людей присоединиться к вашей команде.

Космический совет: подключитесь к своей внутренней силе.

♎ Весы

Кушайте зелень и держите свои мысли в чистоте. Вы уже на вершине горы, и вам не нужно взаимодействовать с более низкими вибрациями или сравнивать свое путешествие с чьим-либо еще. Вы сила, с которой нужно считаться. Поэтому позвольте вашим дарам выйти на первый план. Дайте себе разрешение сиять. Да, будут проблемы, но вы справитесь. Доверьтесь этой силе и победа ждет вас.

Космический совет: отпустите необходимость сравнивать себя с другими.

♏ Скорпион

Вполне естественно, что вы чувствуете страх в это изменчивом мире. Поймите, иногда эта энергия наносит вред вашему благополучию. Практикуйте уход за собой. Мойте руки несколько раз и примите необходимые меры предосторожности, чтобы не позволить чему-либо пошатнуть ваше здоровье.

Космический совет: поднимись над своим страхом.

♐ Стрелец

Весна открывает врата к бесконечным возможностям. Узнайте, что пытается родиться через вас. Станьте одним с космическими потоками. Отпустите идею «совершенства». Развивайте свою связь с Матерью-Землей. Помните, секрет переноса вещей из мыслей в материальное царство заключается в том, чтобы научиться оставаться заземленным. Космический совет: ваш творческий потенциал на самом высоком уровне.

♑ Козерог

Ваш внешний мир отражает вашу внутреннюю реальность. Внимательно посмотрите на свое физическое пространство и послушайте, что оно пытается вам сказать. Является ли атмосфера теплой и уютной, или она дрожит от последствий суровой зимы? Следующий шаг: запишите помехи, которые были собраны за эти годы. Обратите внимание на все вещи, которые вышли из строя. Не позволяйте своим эмоциям быть причиной, по которой вы держитесь за то, что больше не приносит радости и позитива в ваше сердце. Организация и очистка вашего пространства может быть секретом обеспечения баланса и гармонии в вашем доме.

Космический совет: сосредоточьтесь только на хороших вибрациях.

♒ Водолей

Когда вы обвиняете другого, вы тут же отказываетесь от своей власти изменить ситуацию. Взяв на себя ответственность, хотя это и сложно, вы возвращаете контроль в свои руки. Поднимись над своими старыми тенденциями игры в жертву. С вами случилось что-то плохое, но только ваша реакция определяет, насколько длительным будет эффект. Встаньте и верьте в свою силу. Вы увидите, как ваша жизнь изменится чудесным образом.

Космический совет: верьте в свои силы.

♊ Рыбы

В то время как зима является синонимом стагнации и насиживания, весна принадлежит художникам. Сезон цветов приносит с собой надежду и открывает двери для бесконечных возможностей. Вы можете посвятить все свое время проектам, которые вдохновляют вас. Помните, это только первый шаг. То, как вы их выполните, сыграет важную роль в формировании вашего будущего.

Космический совет: ваши креативные проекты требуют постоянного внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых распространенных заболеваниях, характерных для каждого знака зодиака.