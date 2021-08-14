Бабушкин халат, растянутые футболки и неглиже: в чем российские звезды ходят дома
Поклонники привыкли видеть их в сногсшибательных вечерних нарядах и с ярким макияжем, но как они выглядят вдали от камер?
Фото: Instagram @gagara1987, @missalena.92, @annasedokova, @aizalovesam, @victoriabonya, @buzova86 , @borodylia, @annakhilkevich
Фанаты привыкли видеть любимцев при полном параде: идеальная укладка, яркий макияж, стильный, подобранный профессионалами наряд… Неужели, вдали от камер и людского внимания российские звезды выглядят также потрясающе, как и на светских раутах? 5-tv.ru составил ТОП-5 «домашних» образов знаменитостей.
Полина Гагарина
После сильного похудения певица начала демонстрировать идеальную фигуру в потрясающих женственных платьях. Однако выяснилось, что все это только картинка для Instagram и телевидения. Дома вечерним нарядам звезда предпочитает обычные джинсы и уютные свитерки.
Алена Шишкова
Экс-возлюбленная рэпера Тимати обычно впечатляет фанатов своими необыкновенными дизайнерскими нарядами. Однако и модель дома отдает предпочтение джинсам и простеньким водолазкам.
Анна Седокова
Поп-дива предпочитает не скрывать красоты и изящества своей фигуры. Знаменитость частенько показывает домашние фотографии, на которых позирует либо в одном топе, либо в простынке, либо вообще в неглиже.
Айза Анохина
Популярная телеведущая продемонстрировала, пожалуй, самый милый «домашний наряд». В кругу семьи знаменитость не стесняется ходить в уютной пижаме и милой маске-«медвежонке».
Виктория Боня
Бывшую звезду проекта «Дом-2» практически невозможно увидеть в «домашней» обстановке. Знаменитость постоянно позирует на светских мероприятиях, тусовках, в магазинах, ресторанах и других подобных заведениях. Однако и в ее коллекции нарядов нашлось место безразмерной толстовке.
Ольга Бузова
Даже дома популярная поп-дива не изменяет себе и старается выглядеть максимально женственной и сексуальной. Певица предпочитает уютным халатикам ярко-розовый секси-пеньюар.
Ксения Бородина
Телеведущая поистине человек без комплексов. Звезда не постеснялась опубликовать видео, в котором перемещается по дому в антисексуальном сером халате и с жуткой повязкой на голове.
Анна Хилькевич
Актриса обычно предпочитает носить простые милые вещицы. Однако даже она дома «опустилась» до безразмерной футболки и растянутых шортиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники раскритиковали новый образ Анны Седоковой.
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