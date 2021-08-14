Бабушкин халат, растянутые футболки и неглиже: в чем российские звезды ходят дома

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Ниса Мурзанаева
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Поклонники привыкли видеть их в сногсшибательных вечерних нарядах и с ярким макияжем, но как они выглядят вдали от камер?

Бабушкин халат, растянутые футболки и неглиже: в чем российские звезды ходят дома

Фото: Instagram @gagara1987, @missalena.92, @annasedokova, @aizalovesam, @victoriabonya, @buzova86 , @borodylia, @annakhilkevich

Тема:
Ольга Бузова

Фанаты привыкли видеть любимцев при полном параде: идеальная укладка, яркий макияж, стильный, подобранный профессионалами наряд… Неужели, вдали от камер и людского внимания российские звезды выглядят также потрясающе, как и на светских раутах? 5-tv.ru составил ТОП-5 «домашних» образов знаменитостей.

Полина Гагарина

После сильного похудения певица начала демонстрировать идеальную фигуру в потрясающих женственных платьях. Однако выяснилось, что все это только картинка для Instagram и телевидения. Дома вечерним нарядам звезда предпочитает обычные джинсы и уютные свитерки.

Instagram @gagara1987

Алена Шишкова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати обычно впечатляет фанатов своими необыкновенными дизайнерскими нарядами. Однако и модель дома отдает предпочтение джинсам и простеньким водолазкам.

Instagram @missalena.92

Анна Седокова

Поп-дива предпочитает не скрывать красоты и изящества своей фигуры. Знаменитость частенько показывает домашние фотографии, на которых позирует либо в одном топе, либо в простынке, либо вообще в неглиже.

Instagram @annasedokova

Айза Анохина

Популярная телеведущая продемонстрировала, пожалуй, самый милый «домашний наряд». В кругу семьи знаменитость не стесняется ходить в уютной пижаме и милой маске-«медвежонке».

Instagram @aizalovesam

Виктория Боня

Бывшую звезду проекта «Дом-2» практически невозможно увидеть в «домашней» обстановке. Знаменитость постоянно позирует на светских мероприятиях, тусовках, в магазинах, ресторанах и других подобных заведениях. Однако и в ее коллекции нарядов нашлось место безразмерной толстовке.

Instagram @victoriabonya

Ольга Бузова

Даже дома популярная поп-дива не изменяет себе и старается выглядеть максимально женственной и сексуальной. Певица предпочитает уютным халатикам ярко-розовый секси-пеньюар.

Instagram @buzova86

Ксения Бородина

Телеведущая поистине человек без комплексов. Звезда не постеснялась опубликовать видео, в котором перемещается по дому в антисексуальном сером халате и с жуткой повязкой на голове.

Instagram @borodylia

Анна Хилькевич

Актриса обычно предпочитает носить простые милые вещицы. Однако даже она дома «опустилась» до безразмерной футболки и растянутых шортиков.

Instagram @annakhilkevich

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники раскритиковали новый образ Анны Седоковой.

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