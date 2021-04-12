Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ

Карина Бернтгольц
229 190

По мнению кулинара, из-за незнания рецепта в блюдо зачастую добавляют поджарку, что делает его слишком жирным.

Фото, видео: ТАСС/YAY, globallookpress.com /Andrey Turusov, /Anatoly Prososov, /Anatoly Prososov

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку в приготовлении борща. По его словам, хозяйки зачастую добавляют в блюдо овощную поджарку, при этом не подозревая, что по своим свойствам она является аналогом мяса. В результате, когда она смешивается с мясным бульоном, суп получается очень жирным, что портит его вкус.

«Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», — цитирует Самойлова «Днепровская панорама».

По словам кулинара, такой борщ уже ничем не спасешь. Чтобы блюдо получилось вкусным, он советует не жарить свеклу, морковь и лук, а тушить эти ингредиенты без добавления масла. Также можно их сразу высыпать в бульон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал семь рецептов вкусных и оригинальных блюд к Великому посту.

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
77.51
0.34 92.07
0.29
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

19:36
«Не дави на меня!» — Киркоров чуть не «задушил» Валерию на шоу «Маска
19:25
«Началась новая эра»: Владимир Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
19:12
Кай Метов рассказал, как сложилась судьба его детей
18:50
Фото подозреваемого в убийстве «вора в законе» в московском фитнес-клубе
18:48
Не судьба: каких мужчин не стоит выбирать дамам разных знаков зодиака
18:42
Видео: Минобороны приступило к оказанию помощи при тушении пожара на «Невской мануфактуре»

Сейчас читают

«Умирают быстрее других»: Кто подвержен риску заболеть рассеянным склерозом и как его лечить
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля
«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина
Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака