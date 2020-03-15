Аналитики назвали имя и возраст типичного пассажира самолета

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили портрет типичного пассажира самолета и рассказали о его предпочтительных маршрутах. Учитывая данные о бронировании билетов с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года, они заключили, что таким путешественником является 31-летний Александр.

Согласно результатам исследования, по России он любит летать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. А если решает отправиться за границу, то чаще всего в Ереван, Стамбул и Прагу. В большинстве случаев он, как и 55% его соотечественников, планируют поездку заранее — примерно за неделю, пишет RT.

В самолете типичный пассажир предпочитает занимать место у окна в носовой части судна. Авиабилет он обычно приобретает в один конец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира.