Аналитики назвали имя и возраст типичного пассажира самолета
Эксперты сделали выводы, учитывая данные по бронированию билетов.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Полнолуние в Иванов день: что можно и нельзя делать 9 марта
Суперлуние 9 марта: чего ждать знакам зодиака — советы астролога
Фото, видео: dpa/picture-alliance
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили портрет типичного пассажира самолета и рассказали о его предпочтительных маршрутах. Учитывая данные о бронировании билетов с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года, они заключили, что таким путешественником является 31-летний Александр.
Согласно результатам исследования, по России он любит летать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. А если решает отправиться за границу, то чаще всего в Ереван, Стамбул и Прагу. В большинстве случаев он, как и 55% его соотечественников, планируют поездку заранее — примерно за неделю, пишет RT.
В самолете типичный пассажир предпочитает занимать место у окна в носовой части судна. Авиабилет он обычно приобретает в один конец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира.
Нашли ошибку?